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    Денисов должен вернуться на поле в августе

    Главный врач «Динамо» Александр Ярдошвили сообщил, что возвращение в общую группу хавбека Игоря Денисова должно состояться в начале следующего месяца.

    Напомним, 32-летний игрок сборной России получил травму полуперепончатой мышцы в товарищеском поединке со сборной Сербии (1:1) пятого июня, в результате чего не смог принять участия в составе национальной команды в чемпионате Европы-2016.

    «Восстановление идет по плану. Денисов работает индивидуально с тренером по реабилитации, с физиотерапевтом. Мы сделали дополнительно обследование, на сегодняшний день все проходит без осложнений, мышца заживает.

    Когда ждать возвращения Денисова в общую группу? Рассчитываем, что в начале августа», – сказал Ярдошвили.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.07.2016 17:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +929

      ДСА 10 июля 2016, 08:54

      Денисов посмотрит со стороны за успехами клуба в ФНЛ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 9 июля 2016, 21:02

      Усё правильна- сенокос в полях в августе самый значимый...

      0
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      Рейтинг: -12

      Алания ни кому продавал 9 июля 2016, 19:20

      Денисов лишить Динамо, он должен РФПЛ

      0
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