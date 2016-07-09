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    «Ювентус» не получал от «МЮ» предложения по Погба

    «Ювентус» не получал от «Манчестер Юнайтед» предложения о приобретении полузащитника Поля Погба. Напомним, ранее СМИ сообщали, что «красные дьяволы» предложили «бьянконери» 100 миллионов фунтов за трансфер 23-летнего игрока сборной Франции.

    Также по информации некоторых источников, сам футболист хочет продолжить карьеру в «Реале» под руководством своего соотечественника Зинедина Зидана.

    В минувшем розыгрыше Серии А Погба принял участие в 35 встречах, забив восемь голов и сделав 12 результативных передач.

    Источник: BBC

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    09.07.2016 14:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +21

      муДко или МуДко 10 июля 2016, 03:55

      Даже не здоровый перец столько не даст, это же просто средний перепиаренный чёрный ЦП.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: -5

      Егориус 9 июля 2016, 18:26

      получал

      0
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