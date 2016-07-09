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    «Рубин» уволил двух сотрудников, участвовавших в беспорядках на Евро-2016

    «Рубин» покинули два сотрудника, которые участвовали в беспорядках на чемпионате Европы во Франции.

    Сообщается, что казанский клуб покинул Азамат Садыков, зажегший файер во время матча РоссияСловакия и являвшийся сотрудником клубного отдела по работе с болельщиками, а также Дмитрий Хрисанов, непосредственный руководитель Садыкова, также участвовавший в потасовке на трибуне по окончании матча Россия – Англия, за которую сборная получила условную дисквалификацию.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    09.07.2016 11:18
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 9 июля 2016, 13:36

      Когда же таких начнут еще и на бабки сажать? 150 тыщ, чай, не хухры-мухры!

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 9 июля 2016, 13:20

      " Вот это так, вот это правильно, да по ухо бы еще". Швейцар Федор, Собачье сердце, М.А. Булгагов.

      2
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      Рейтинг: +89

      Serg--015 9 июля 2016, 11:45

      В боевых событиях участвовали "сотрудники" и других клубов. Дикость ещё сильна в нашем футболе. Она мешает болельщикам хорошо поддерживать свою команду, а футболистам играть на высоком уровне. Это проблема не чисто футбольная, а всей страны. Культура в РФ хромает. В головах и сердцах не уважение, любовь и культура, а деньги и инстинкты.

      4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Serg--015 9 июля 2016, 11:52

      Культура?
      "Будем мочить в сортире"
      "Не будем сопли жевать" и т.д.

      3
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      Рейтинг: +99

      Bekkz > андрей андреев 9 июля 2016, 14:29

      Красава Хахахаха

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > НИКИТА ТАРАСОВ 9 июля 2016, 16:24

      Мне не нравится когда глава государства выражается как пацаны во дворе

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 9 июля 2016, 16:57

      Он не просто выражается, он поощряет вот таких думать:
      "что у них особый генетический код"
      все остальные "бандерлоги" и остальное в том же духе.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 9 июля 2016, 17:01

      "Побольше цинизма,людям это нравится". О.Бендер

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 9 июля 2016, 17:19

      Бендер говорил красиво и чтил Уголовный Кодекс, он был "идейным борцом за денежные знаки", в отличии от нынешних.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 9 июля 2016, 18:51

      Как думаешь ,Юрий,Франция?

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 9 июля 2016, 19:28

      Эх, то что я думаю, не интересно ни Французам ни Португальцам.
      Уж больно хорошо Португалы атаки разрушают и свои шансы используют, так что хз.

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