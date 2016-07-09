«Рубин» уволил двух сотрудников, участвовавших в беспорядках на Евро-2016

«Рубин» покинули два сотрудника, которые участвовали в беспорядках на чемпионате Европы во Франции.

Сообщается, что казанский клуб покинул Азамат Садыков, зажегший файер во время матча Россия – Словакия и являвшийся сотрудником клубного отдела по работе с болельщиками, а также Дмитрий Хрисанов, непосредственный руководитель Садыкова, также участвовавший в потасовке на трибуне по окончании матча Россия – Англия, за которую сборная получила условную дисквалификацию.