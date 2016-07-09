Бэйл: «Уверен, что сборная Уэльса способна на большее»

Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился впечатлениями от выступления национальной команды на Евро-2016. Напомним, что во Франции валлийцы дошли до полуфинала турнира, где уступили Португалии.

«Мы полностью реализовали свой потенциал на чемпионате Европы, но я до сих пор считаю, что в будущем мы способны на большее. У нас молодая команда, а большинство наших игроков еще не достигло своего пика.

Надеюсь, мы сможем сохранить свою уверенность и продолжим расти как команда. Не вижу причин, по которым Уэльс не сможет претендовать на большее», – сказал Бэйл.

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