Матюиди считает, что «Золотой мяч» должен получить Гризманн

Полузащитник сборной Франции Блейз Матюиди выразил мнение, что «Золотой мяч» по итогам 2016 года должен выиграть его соотечественник Антуан Гризманн.

«Гризманн точно должен являться кандидатом на эту позицию, учитывая то, чего он добился на Евро-2016. Если бы мне пришлось голосовать, то я отдал бы голос за него.

Несмотря на свой возраст, Гризманн показывает фантастическую игру. Он очень умен, а также обладает огромным талантом. Не все страны могут похвастаться такими игроками в составе», – сказал Матюиди.