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    Бабаев: «Слуцкий в любом случае не собирался уходить из ЦСКА»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что главный тренер Леонид Слуцкий остался бы в клубе при любом результате сборной России на Евро-2016.

    «Еще до Евро говорил, что мы исходим из желания Леонида Викторовича Слуцкого. Мне задавали много вопросов, в том числе провокационных: ищем ли мы замену и так далее.

    Я общался с Леонидом Викторовичем до турнира, тогда он четко обозначил свою позицию, согласно которой не собирался уходить из ЦСКА при любом раскладе, вне зависимости от того, удачно выступит сборная на Евро или нет.

    Слуцкий – человек слова, я это знал, потому не могу сказать, что после континентального первенства испытал облегчение от его возвращения, поскольку знал о его изначальном желании остаться», – сказал Бабаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.07.2016 01:01
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 9 июля 2016, 10:08

      Внимательно почитав интервью,приходишь к выводу,что Бабаев не испытал облегчения от возвращения Слуцкого !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 июля 2016, 09:01

      Всё правильно, Слуцкий нужен ЦСКА, ЦСКА нужен Слуцкий. А, Вы завидуйте,
      неудачники.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 9 июля 2016, 07:04

      Кони без Мусы не вытянут и Слуцкого выгонят....

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      чей котэ 9 июля 2016, 01:14

      Оказывается они заранее все знали,ублюдки конские

      4
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    • ...
      Рейтинг: -79

      Exotoxin 9 июля 2016, 01:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Клуб-мразь

      -4
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    • ...
      Рейтинг: -79

      Exotoxin 9 июля 2016, 01:07

      Очень важное сообщение для средних пяти тысяч на стадионе.

      -2
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