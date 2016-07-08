Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Товарищеский матч. «Цибалия» разгромила «Краснодар»

    В товарищеском матче «Краснодар» со счетом 1:4 уступил хорватскому клубу «Цибалия». В составе краснодарцев отличился Жоаозиньо, реализовавший пенальти, а за «Цибалию» забивали Сандро Угрина, Фране Витаич, Юре Ербич и Мате Чрневич.

    Товарищеский матч

    Краснодар (Россия) – Цибалия (Хорватия) – 1:4 (1:0)

    Голы: 1:0 – Жоаозиньо, 41 (с пенальти); 1:1 – Угрина, 64; 1:2 – Витаич, 69; 1:3 – Ербич, 76; 1:4 – Чрневич, 79.

    Удаление: Смолов, 89.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.07.2016 20:56
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: -79

      Exotoxin 9 июля 2016, 00:17

      Команда, которая вне спортивных принципов прошла 2 лиги, ДВЕ! Все как послушные мальчики отказались от места в лиге. В чью пользу? Вот вот

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -79

      Exotoxin 9 июля 2016, 00:15

      Краснодар всегда был дерьмо. С проектом Галицкого, это стало еще и криминальным. Кто то кроме болельщиков.. Нет, глоров краснодара, считают иначе?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 8 июля 2016, 23:29

      за что такое, интересно, смолова в товарке удалили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +673

      life85 8 июля 2016, 21:08

      В составе краснодарцев и Смолов отличился ...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11