Товарищеский матч. «Цибалия» разгромила «Краснодар»

В товарищеском матче «Краснодар» со счетом 1:4 уступил хорватскому клубу «Цибалия». В составе краснодарцев отличился Жоаозиньо, реализовавший пенальти, а за «Цибалию» забивали Сандро Угрина, Фране Витаич, Юре Ербич и Мате Чрневич.

Товарищеский матч

Краснодар (Россия) – Цибалия (Хорватия) – 1:4 (1:0)

Голы: 1:0 – Жоаозиньо, 41 (с пенальти); 1:1 – Угрина, 64; 1:2 – Витаич, 69; 1:3 – Ербич, 76; 1:4 – Чрневич, 79.

Удаление: Смолов, 89.