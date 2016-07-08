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    Слуцкий: «Из-за Кокорина и Мамаева вся страна теперь думает, что российские футболисты все такие»

    Экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий признался, что ему стыдно за поведение нападающего Александра Кокорина и хавбека Павла Мамаева, которые позволили себе принять участие в вечеринке в одном из ночных заведений Монте-Карло, и, по сообщениям СМИ, потратили там на шампанское 250 тысяч евро.

    – Во вторник вы вместе со всей страной узнали о вечеринке Кокорина и Мамаева в Монте-Карло. Ваши эмоции?

    – Мне стыдно.

    – Тут-то за что?

    – Во-первых, я тоже имею отношение к этим людям. Во-вторых, возвращаясь к началу интервью, за то, что не все могут сказать фразу: «Я алкоголик». Потому что если бы такая оценка была, не было бы поста в Instagram и не было бы истории с клубом. Вы бы сильно удивились, если бы на этом видео увидели Акинфеева, Игнашевича или Березуцких? Я бы тоже удивился. Хотя они тоже ездили в отпуск, они не сидели дома.

    Я уверен, что они эту фразу «я говно» для себя не сказали. У меня часто возникает ощущение: я не говорю людям какие-то вещи, потому что они банальные. Ты проиграл 0:3, ноль единоборств, ноль отборов, вроде же и говорить нечего. Но часто самые простые, самые лежащие на поверхности вещи людям все-таки надо произносить.

    В-третьих, теперь вся страна думает, что все наши футболисты такие. Хотя на самом деле большая часть игроков сборной находилась в состоянии глубокой депрессии. Такое видео не отражает сути.

    – Пост из самолета не обсуждаем. Там, понятно, плохо...

    – Если бы не было поста, не было бы сейчас такой реакции на видео. Это звенья одной цепи. Под постом – 10 000 комментариев. Сергей Иванович Овчинников не очень владеет интернет-технологиями, он спросил: «А это много, да?». «100 – это много, 10 000 – это беспрецедентно».

    Источник: Sports.ru

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    08.07.2016 17:39
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 8 июля 2016, 21:35

      Ты ведь тренер (сволочь?) их учил
      Нет жалея сил и жил, что тянул из своей кожи
      Не жалея слуцких сил?
      Надо было экономить на колготках, не в игре,
      Ведь в Ашане тоже пойло, но по сто рублей в цене.

      0
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 8 июля 2016, 21:35

      А что стране остается еще делать? Если эти мутанты позорят свою страну, русский народ, не только в кабаках, но и на футбольном поле, единственное для них оправдание - ГАВНО!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +272

      Muhametshin 8 июля 2016, 21:19

      Все такие что тут поделаешь, надо набирать сборную из фнл хоть опыта меньше, зато желания играть в хороший футбол хоть отбавляй.

      2
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      ...
      Рейтинг: +319

      Beim > Muhametshin 8 июля 2016, 21:57

      Так не было бы у нас лимита, почти 80% игроков что были на евро и играли бы во второй лиге, но зато играли бы , а не как сейчас во время матча ходят по полю и думают, "сейчас нам заплатят большие бабки как бы их потратить" а без лимита думали бы о том как играть лучше легов, что бы зарабатывать большие бабки

      0
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 8 июля 2016, 20:09

      просто футбол гавно у нас потому такая и реакция ибо из года в год всё хуже и хуже игра а фоток с ламборджини и с тупыми силиконовыми шкурами и шампанским с чартерами всё больше просто уже терпение народа лопнуло.

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      Рейтинг: +101

      per4ik_aye 8 июля 2016, 18:49

      этим парням нужно темную устроить

      1
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      Рейтинг: +14

      joni0008 8 июля 2016, 18:45

      Просто народу не нравиться что футболисты сборный веселиться после провала евро

      1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 8 июля 2016, 18:34

      В принципе он прав.

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