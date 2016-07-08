Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Янссен: «Скоро я стану игроком «Тоттенхэма»

    Нападающий АЗ Венсан Янссен подтвердил тот факт, что голландский клуб практически достиг договоренности с «Тоттенхэмом» о переходе игрока в стан «шпор».

    По информации голландских СМИ, трансфер лучшего бомбардира Эредивизие сезона-2015/16 обойдется лондонцам в 22 миллиона евро.

    «Я больше не буду тренироваться с АЗ. Переговоры между клубами почти завершены. Теперь я буду находиться дома и ждать телефонного звонка. Испытываю радость по этому поводу.

    Я изначально хотел перейти в «Тоттенхэм». Это отличный клуб с фантастическим стадионом, обладающий огромным потенциалом. Любой на моем месте поступил также, – сказал Янссен в интервью Algemeen Dagblad.

    В прошедшем сезоне Янссен принял участие в 49 играх во всех турнирах, записав в свой актив 31 забитый мяч.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.07.2016 15:43
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11