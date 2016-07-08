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    Кокорин: «Исключение из сборной станет для меня ударом»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин прокомментировал ситуацию с вечеринкой в Монте-Карло и отстранением от работы с основным составом петербургского клуба.

    — Вам после Евро было, что отмечать?
    — Вы правы, отмечать совершенно не было. Но мы просто стали заложниками ситуации, попав в это заведение. Мы пришли туда спонтанно.

    — Впереди чемпионат России. Как будете готовиться?
    — Буду готовиться с «Зенитом»-2. Дальнейшие инструкции буду получать от руководства.

    — Как считаете, почему каждый раз так обсуждается провал сборной России?
    — Это нормально, когда люди многомиллионной страны ждут результатов. Не дождавшись их, они вправе высказывать недовольство.

    — Вы видели вызов, брошенный от любительской команды сборной? Согласитесь с ними сыграть?
    — Это не в моей компетенции. Если руководители футбола позволят, мы согласимся.

    — Виталий Мутко заявил, что вы с Павлом Мамаевым можете больше не сыграть за сборную. Станет ли для вас это решение ударом?
    — Конечно, станет. Но это будет решение команды.

    — Готовы ли играть в ФНЛ столько, сколько потребуется, чтобы вернуться в основной состав?
    — Готов, потому что нужно доказывать свою состоятельность на тренировочном поле и играх.

    — Появилась информация о штрафных санкциях. О каких суммах идет речь?
    — Я еще не знаю, на сколько я буду оштрафован.

    — Будете ли вы подавать в суд на телеканал, опубликовавший видео?
    — Нет, не буду. Это не имеет смысла. И до этого было много ложной информации, которая не имеет ничего общего с правдой, – сказал Кокорин.

    Источник: ФК «Зенит»

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    08.07.2016 10:56
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 9 июля 2016, 05:16

      Это удар не по тебе, а по твоему карману,
      Это ты понимаешь даже спьяну.
      В зените втором зарплата не та,
      А премии просто вообще х.ета.
      Тобой руководят бабки, а не игра
      Я тост закончил - наливать пора.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 9 июля 2016, 03:37

      на дальнем востоке поиграй малыш

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 8 июля 2016, 16:55

      выгнать всех... поголовно... надо было лет 6 назад...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      сергей 113 8 июля 2016, 13:41

      если бы наши футболисты получали по 30000 тысяч в месяц о ни бы носились по полю чтоб уехать за границу и получать большую зарплату а так конечто не знают нужды ни в чем и играть не хотят за РОДИНУ. А слова прощения это он для виду говорит в любительскую лигу его и зарплату в 5000 рублей вот это их уровень

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      сергей 113 8 июля 2016, 13:30

      лучше бы играла молодеж такие как вратарь крицюк, защита;лагашов,новосельцев,моргасов,тереньтьев.полузащита;полоз,могилевиц,головин,петров.нападающие канунников и маслов . головина незачто винить за евро 2016 он единственный кто носился по полю среди этих мешков с .....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26

      NEK777 8 июля 2016, 12:48

      Журналист: Александр, а что вы сделаете с подаренными, как вы утверждаете, 500-ми бутылками шампанского?
      А.К.: ну это, блин... даже не знаю ... а! во! детям раздам!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 8 июля 2016, 12:17

      хватит лапшу вешать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      зоркий взгляд 8 июля 2016, 11:45

      А что тебе делать в сборной? 250 тысяч подписали петицию о ликвидации сборной. Тошно от вас.

      1
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      Рейтинг: +62

      nik33 > зоркий взгляд 8 июля 2016, 14:21

      не запил бы с горя...

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi 8 июля 2016, 11:45

      Может все это и к лучшему? За ум возьмутся?

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      Рейтинг: +92

      Morata29 > richi 8 июля 2016, 11:47

      Нет, давно бы должны все усвоить, что нет.

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 8 июля 2016, 11:40

      Заложники ситуации))))Заложники денег они...

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