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    Кокорин: «Сожалею, что допустил ситуацию, из-за которой разгорелся большой скандал»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин сделал заявление о вечеринке в Монте-Карло.

    «Всем здравствуйте. Наверное, нужно было прокомментировать и то видео в соцсетях. Хотелось бы сказать, что я сожалею, что допустил ситуацию, из-за которой разгорелся большой скандал. Я хотел бы попросить прощения у всех, кого обидел мой поступок. Не оправдываюсь.

    Повторяю, не имеем отношение к тому количеству шампанского, невероятным суммам и, что самое важное, что ставили русский гимн – это полная чушь. Неправильно, что после вброшенного видео, не имеющего фактов и доказательств на тебя вешают все грехи. Сейчас осознаю, что самим фактом появления в подобном заведении, эта ситуация выглядела глупо.

    Даже не знаю, что сказать. Наверное, еще тот момент, что это все произошло после неудачной игры на Евро. Я могу сказать, что я переживаю за то, как мы выступили во Франции. Не снимаю с себя ответственности за это. Могу попросить еще раз прощения у своих близких, родных, у наших близких. Они переживали. Попросить прощения у руководства клуба, сборной, болельщиков, которые переживают за страну и футбольный клуб «Зенит», – сказал Кокорин.

    Источник: «Советский спорт»

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    08.07.2016 10:37
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +115

      rm4612 9 июля 2016, 02:30

      В чем он виноват?

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 8 июля 2016, 20:53

      Вместо этих говнюков, могли поехать на ЕВРО другие игроки.

      0
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      Рейтинг: +61

      Kaisla 8 июля 2016, 19:40

      фууу и еще раз фууууууууууу , ты олень представляешь СБОРНУЮ РОССИИ!!!! ты обязан , раз тебя вызвали и предоставили почет выступать среди извбанных, среди примерно 70 000 футболистов, и ты сопли жуешь,да пошел ты на куй питар гребаный, ты чмо даже не знаешь что такое бороться за Родину, гавно смотри матч исландия-англия, шваль!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +215

      iuda 8 июля 2016, 15:40

      Да просто нас вас с Мамаем перевели все стрелки, как когда-то 75 человек на Саяно-Шушенской ГЭС погибло - весь эфир был заполнен бедным внуком Пугачихи

      0
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    • ...
      Рейтинг: +186

      STatham 8 июля 2016, 14:07

      вот полная 9-ти минутная версия Кокорина:
      http://bombardir.ru/articles/451897

      а сказать то нечего. действительно, что еще сказать....

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 8 июля 2016, 13:16

      Хм извинился значит не все потерянно, например не вижу Денисова или Широкова в такой ситуации, да и Мамаева тоже.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1237

      Semargl18 > FanatSerj 8 июля 2016, 13:41

      а мамаев занят он ждет говна в комментах

      3
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 8 июля 2016, 13:15

      Забыл в конце добавить....так давай те же выпьем за примирение... Я угощаю

      1
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      Рейтинг: +134

      FCQ 8 июля 2016, 13:13

      Признание ошибки очень важно для человека прити на правильный путь

      0
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 8 июля 2016, 12:45

      Маленький словарный запас....

      0
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      Рейтинг: +399

      guron88 8 июля 2016, 12:45

      Кокорину - нечего делать в сборной ! Да и в футболе, тоже...

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