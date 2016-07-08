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    Пейчинович: «На сборах прогрессируем каждый день»

    Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович поделился впечатлениями от второго контрольного матча за неделю – против «Уфы» (2:0), и всего первого сбора.

    – «Локомотив» провел вторую контрольную игру за неделю. Показалось, что было немного тяжеловато…

    – Да, тяжеловато, но на данный момент это нормально. Через несколько дней начинается второй сбор, где будем много тренироваться и проведем несколько контрольных матчей. К началу сезона подойдем в форме! «Уфа» – хорошая команда. Мы много боролись, много бегали, создавали опасные моменты.

    – Понятно, что между воскресным матчем с «Долгопрудным» и сегодняшним с «Уфой» прошло совсем мало времени, но все же: прогресс есть?

    – Да. Но мы еще ждем ребят из отпуска. Плюс Самедов и Шишкин, которые были в сборной и только набирают форму. В общем, прогрессируем каждый день.

    – Подводя итоги первого сбора в целом – на чем был сделан основной акцент?

    – Бег, сила. Это основное, что должна делать команда на первом сборе. Набрать физическую форму.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    08.07.2016 09:55
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