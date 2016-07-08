Сампер останется в «Барселоне» еще на четыре года

Полузащитник «Барселоны» Серхи Сампер в ближайшее время должен поставить свою подпись под обновленным контрактом с клубом. Новое соглашение будет рассчитано еще на четыре сезона. Осталось лишь уладить некоторые детали. Официально о сделке будет объявлено на следующей неделе. Действующее соглашение Сампера с клубом было рассчитано до 30 июня текущего года.

Вполне возможно, что после этого футболист отправится в аренду. Хотя главный тренер «Барселоны» Луис Энрике пока не обозначил четко свою позицию относительно 21-летнего игрока.

В прошедшем сезоне Сампер принял участие в одном матче чемпионата Испании, не отметившись результативными действиями.