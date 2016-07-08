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    «Шальке» и «Зенит» начали переговоры по Ломбертсу

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс оказался в сфере интересов «Шальке».

    Сообщается, что бельгиец намерен покинуть Россию из-за беременности жены, и «Зенит» уже начал переговоры с «Шальке» относительно возможного трансфера.

    Ранее в качестве претендентов на Ломбертса назывались «Аякс», ПСВ, «Андерлехт» и «Брюгге». Действующий контракт игрока с его нынешним клубом рассчитан до 2018 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.07.2016 01:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 10 июля 2016, 14:57

      такое впечатление что для тренера формируется сумма денег от продажи игроков, под которую он уже будет покупать игроков для создания команды.

      0
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 10 июля 2016, 02:26

      Молодцы бомжи протореной дорожкой идут вслед за Анжи и Динамо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +429

      Qranat 8 июля 2016, 12:17

      Циркачи... денежки "народного достояния" перекачивают из одного кармана в другой, без ущерба и законно легализуя для смотрящих УЕФА, по-сути, пополняя бюджет "Зенита".... Как и премиальные от УЕФА за участие в еврокубках. Даже смешно... Помните Мутко сказал, что не допустимо участие в РФПЛ нескольких клубов с одним спонсором (Газпром - Зенит, Томь, Оренбург, Тула, Астрахань и тд.) и что, кто-то испугался и отказался от халявных народных денежек или команды предупредили о необходимости сменить кормильцев ? Как бы не так. Так и УЕФА, получая миллионы от Газпрома, возвращает их часть легализовано в клуб спонсора, закрывает глаза на сделки-междусобойчики Зенит-Шальке,Цверна Звезда, Челси, ЦСКА и...

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      Рейтинг: +624

      juvseriy 8 июля 2016, 08:34

      Все легионеры покидают Зенит?

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