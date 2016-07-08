«Шальке» и «Зенит» начали переговоры по Ломбертсу

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс оказался в сфере интересов «Шальке».

Сообщается, что бельгиец намерен покинуть Россию из-за беременности жены, и «Зенит» уже начал переговоры с «Шальке» относительно возможного трансфера.

Ранее в качестве претендентов на Ломбертса назывались «Аякс», ПСВ, «Андерлехт» и «Брюгге». Действующий контракт игрока с его нынешним клубом рассчитан до 2018 года.