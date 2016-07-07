Ромуло: «Нужно хорошенько поработать, чтобы выйти в групповую стадию Лиги Европы»

Полузащитник «Спартака» Ромуло рассказал о настроении команды во время подготовки к новому сезону.

«Сохранилось позитивное настроение после того, как мы хорошо завершили чемпионат, пробились в квалификацию Лиги Европы. Сейчас у нас задача – хорошенько поработать, чтобы выйти в групповую стадию турнира.

То, что мы делаем сейчас, поможет нам решить поставленные задачи. У нас есть все шансы, чтобы побеждать.

Чувствую себя отлично. Меня все устраивает», – сказал Ромуло.