Ромуло: «Нужно хорошенько поработать, чтобы выйти в групповую стадию Лиги Европы»

Пусть на позитиве все срастётся.
Полузащитник «Спартака» Ромуло рассказал о настроении команды во время подготовки к новому сезону.
«Сохранилось позитивное настроение после того, как мы хорошо завершили чемпионат, пробились в квалификацию Лиги Европы. Сейчас у нас задача – хорошенько поработать, чтобы выйти в групповую стадию турнира.
То, что мы делаем сейчас, поможет нам решить поставленные задачи. У нас есть все шансы, чтобы побеждать.
Чувствую себя отлично. Меня все устраивает», – сказал Ромуло.