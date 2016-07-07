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    Ромуло: «Нужно хорошенько поработать, чтобы выйти в групповую стадию Лиги Европы»

    Полузащитник «Спартака» Ромуло рассказал о настроении команды во время подготовки к новому сезону.

    «Сохранилось позитивное настроение после того, как мы хорошо завершили чемпионат, пробились в квалификацию Лиги Европы. Сейчас у нас задача – хорошенько поработать, чтобы выйти в групповую стадию турнира.

    То, что мы делаем сейчас, поможет нам решить поставленные задачи. У нас есть все шансы, чтобы побеждать.

    Чувствую себя отлично. Меня все устраивает», – сказал Ромуло.

    Источник: ФК «Спартак»

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    07.07.2016 22:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 8 июля 2016, 00:10

      Пусть на позитиве все срастётся.

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