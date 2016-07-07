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    Даум – новый главный тренер сборной Румынии

    Немецкий специалист Кристоф Даум назначен новым главным тренером сборной Румынии.

    Как сообщает официальный сайт Румынской федерации футбола, контракт наставника рассчитан до 2018 года. На этом посту он сменил Ангела Иордэнеску, под руководством которого сборная Румынии не сумела выйти из группы на Евро-2016.

    На протяжении своей тренерской карьеры Даум работал в «Кельне», «Штутгарте», «Бешикташе», «Байере», «Аустрии» и «Фенербахче». Последним его клубом был «Бурсаспор», из которого Даум был уволен в 2014 году.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.07.2016 22:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch 7 июля 2016, 22:58

      Жаль Киву ушёл в этом году - а то вместе бы нюхали))

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