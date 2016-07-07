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    Роналду: «Я заслужил этот финал»

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после полуфинального матча Евро-2016 с Уэльсом (2:0) поделился эмоциями от победы и выхода национальной команды в финал турнира.

    – Вы уже играли в финале однажды – 12 лет назад. Те ощущения похожи на нынешние?

    – Нет, они разные. Мне было тогда 18 лет, страшно подумать. Первый в жизни финал! Теперь же я сложившийся игрок и личность, я очень уверен в себе. И я жду более удачного завершения этого чемпионата. Я заслужил этот финал, моя сборная, весь португальский народ – тоже. Чувствую поддержку каждого соотечественника, как в Португалии, так и за ее пределами. У нас невероятные болельщики. Теперь нам нужно хорошо подготовиться к финалу, чтобы не разочаровать их.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.07.2016 13:00
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    Комментарии10
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      Рейтинг: -22

      Cobold 8 июля 2016, 00:45

      Кристина, сегодня чинуши УЕФА и ФИФА прокатили самих немцев ради того, чтобы команда афро-французиков играла в финале! Так что особо не радуйся и готовься к тому, что нигеры во главе с Антошкой и продажным судьёй будут рвать тебя сладенького и твою убогую команду в финале как обезьяна газетку. Рекордсмен ты недоделанный!

      1
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 7 июля 2016, 19:08

      Да вашу никчемную сборную в финале порвут не по-детски! Если бы не дебильная сетка жребия, Португалия давно бы дома свой портвейн хлестала.

      2
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      Рейтинг: +76

      Adrian_Mutu 7 июля 2016, 15:59

      я думаю,если затащит португалов к победе в финале-ЗМ точно его будет

      1
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Adrian_Mutu 7 июля 2016, 23:42

      Деревянный унитаз ему нужно вручить.

      -1
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 7 июля 2016, 14:27

      да но он даже не выигрывал кубок африки

      2
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > Barsuk52 7 июля 2016, 19:50

      лишь бы ляпнуть

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 7 июля 2016, 13:54

      Как по мне, так не Сб Португалии не Рональдо лично не заслужили

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > acer2003 7 июля 2016, 13:59

      Они прошли 6 матчей без поражений, играли,боролись. Почему не заслужили?А кто заслужил?Тот,кто курит кальян и пьет шампанское?

      5
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Pro100Kid 7 июля 2016, 19:11

      В финале тебе продемонстрируют, что португальцы просто ни о чем))) Причем, если это будет сборная Германии, то счет в пользу немцев будет просто неприличный. Тупо Кристина за счет жребия оказалась в финале.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 7 июля 2016, 13:53

      Комментарий удален.

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