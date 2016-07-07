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    Широкова зовут на работу в Министерство спорта Московской области

    Министр спорта Московской области Роман Терюшков пригласил полузащитника Романа Широкова на работу в ведомство. Напомним, что футболист, скорее всего, покинет ЦСКА этим летом.

    «Романа приглашаю приходить работать в систему Московского областного спорта, это наши подведомственные учреждения, это само министерство. Будем рады его видеть, и спорт, футбол в МО от такого сотрудничества только выиграет.

    Мы, конечно, готовы предложить ему любую должность, которая отвечала бы его запросам и уровню компетенции. Знаю, что у него есть желание пойти учиться на управление, конечно, мы это поддержим и найдем механизм взаимодействия, который удовлетворит все стороны.

    Его приход как профессионального спортсмена, как человека, болеющего за спорт и разбирающегося в спорте, принесет очень много нового», – сказал Терюшков в интервью телеканалу «360° Подмосковье».

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.07.2016 10:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +42

      Lb40 7 июля 2016, 15:14

      Пусть будет министр транспорта. На вопрос почему подняли цены ответ уже есть.
      Сидели бы дома епта©

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 7 июля 2016, 12:40

      Иди играй нашто будит жить минасов ему бабло нужно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +862

      Jack24 7 июля 2016, 11:26

      ооо, дожили, нафига он нужен там?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 7 июля 2016, 11:12

      Терюшков, это не обдуманный, тупой поступок, Ничего нового Широков не принесет. Будет только хуже.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 июля 2016, 10:40

      Вот и иди не думай-твое время на поле уже прошло.

      -1
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