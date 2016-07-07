Горлукович: «На месте Кокорина и Мамаева я бы послал всех подальше»

Я вот это все читаю и удивляюсь примитивности мысли. Дело не в том, что они посидели, потратили деньги, мы все можем делать что мы хотим только понимая что мы делаем, когда и как. Неужели те кто пишет положительно об этой ситуации уже настолько пусты внутри, что только и думают что других людей затронуло только то какую большую сумму они потратили?? Мужики вы точно охринели! Получается, что вы весь этот прецедент посчитали нормой? После такой игры, где было видно что команда играть просто не ни может , а категорически не хочет!Где под гимп некоторые даже не открывают рот, хотя все другие команды мира сплоченно поют и также стараются выигрывать ! Эта ситуация говорит о том, что эти ребята за команду России играть просто не будут, не интересно им это делать, нет сплочённости и нет любви к стране за которую они играют. И в руководстве футболом наверно тоже пока нет таких людей, которые хотят показывать ребятам,что нужно любить свою страну, любить людей которые с тобой занимаются одним делом и радовать тех кто за вас переживает. Пусть не всегда победами, но и проигрышами за которые не стыдно! Невозможно дать команде эти навыки за несколько месяцев , если пофигизм идет с детства. Слуцкий и Акинфеев ,вдвоем ,ничего сделать не смогли бы. Было видно, что они действительно пытались не показать, что команде действительно не все равно на свою страну, пусть даже у каждого есть претензии к чему либо происходящими в его жизни здесь.Но они выходят, играют, тренеруют в той стране которую они любят.Сидеть в Американском баре под гимн РФ , пить, курить кальян и скакать по диванам , это показывает только одно- нам глубоко наплевать на то где мы живем, где мы работаем, как мы это делаем и мы мечтаем поскорей убраться из этой страны. Всем мечтам суждено рано или поздно сбываться,только главное правильно мечтать. А всем мужчинам мы хотим сказать- любите свою страну. Она красива и прекрасна, а если вы так не считаете лучше тогда уезжайте, может вы полюбите другое место и будите там счастливы!
Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович дал оценку поведению игроков Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые «отметились» в ресторане Монте-Карло.
«Не понимаю, в чем тут вообще дискуссия. Люди были в отпуске, отдыхали за свои деньги, легальные деньги. Они платят налоги и делают со своими деньгами то, что захотят, находясь вне сборной и вне клуба. Рамок закона Мамаев и Кокорин не переступали, потому на их месте я бы послал всех подальше.
Что касается клубов, то у каждого свой имидж и свои требования. Переводы в молодежные команды – это просто смешно», – отметил Горлукович.
Напомним, что оба футболиста были переведены в дубли своих команд «Краснодара» и «Зенита».