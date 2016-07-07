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    Горлукович: «На месте Кокорина и Мамаева я бы послал всех подальше»

    Бывший защитник «Спартака» Сергей Горлукович дал оценку поведению игроков Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые «отметились» в ресторане Монте-Карло.

    «Не понимаю, в чем тут вообще дискуссия. Люди были в отпуске, отдыхали за свои деньги, легальные деньги. Они платят налоги и делают со своими деньгами то, что захотят, находясь вне сборной и вне клуба. Рамок закона Мамаев и Кокорин не переступали, потому на их месте я бы послал всех подальше.

    Что касается клубов, то у каждого свой имидж и свои требования. Переводы в молодежные команды – это просто смешно», – отметил Горлукович.

    Напомним, что оба футболиста были переведены в дубли своих команд «Краснодара» и «Зенита».

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.07.2016 07:37
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +10

      Ewa 9 июля 2016, 11:42

      Я вот это все читаю и удивляюсь примитивности мысли. Дело не в том, что они посидели, потратили деньги, мы все можем делать что мы хотим только понимая что мы делаем, когда и как. Неужели те кто пишет положительно об этой ситуации уже настолько пусты внутри, что только и думают что других людей затронуло только то какую большую сумму они потратили?? Мужики вы точно охринели! Получается, что вы весь этот прецедент посчитали нормой? После такой игры, где было видно что команда играть просто не ни может , а категорически не хочет!Где под гимп некоторые даже не открывают рот, хотя все другие команды мира сплоченно поют и также стараются выигрывать ! Эта ситуация говорит о том, что эти ребята за команду России играть просто не будут, не интересно им это делать, нет сплочённости и нет любви к стране за которую они играют. И в руководстве футболом наверно тоже пока нет таких людей, которые хотят показывать ребятам,что нужно любить свою страну, любить людей которые с тобой занимаются одним делом и радовать тех кто за вас переживает. Пусть не всегда победами, но и проигрышами за которые не стыдно! Невозможно дать команде эти навыки за несколько месяцев , если пофигизм идет с детства. Слуцкий и Акинфеев ,вдвоем ,ничего сделать не смогли бы. Было видно, что они действительно пытались не показать, что команде действительно не все равно на свою страну, пусть даже у каждого есть претензии к чему либо происходящими в его жизни здесь.Но они выходят, играют, тренеруют в той стране которую они любят.Сидеть в Американском баре под гимн РФ , пить, курить кальян и скакать по диванам , это показывает только одно- нам глубоко наплевать на то где мы живем, где мы работаем, как мы это делаем и мы мечтаем поскорей убраться из этой страны. Всем мечтам суждено рано или поздно сбываться,только главное правильно мечтать. А всем мужчинам мы хотим сказать- любите свою страну. Она красива и прекрасна, а если вы так не считаете лучше тогда уезжайте, может вы полюбите другое место и будите там счастливы!

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 8 июля 2016, 00:12

      Действительно, какое вообще всем дело, на что они прогуливают деньги.Меня просто убивает РФС и футбольная Россия. За то, что обосрались на евро - чиновники все говорили "это наш уровень". А после такой гулянки сослали их в дубль....ИДИОТЫ......в дубль надо было раньше засылать, когда евро просрали......какое вообще отношение имеет шампанское к футболу......

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      Рейтинг: +752

      апоголлл 7 июля 2016, 21:56

      они рамки переступили когда евро просрали.

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      Рейтинг: +779

      mgordeev 7 июля 2016, 19:38

      Туповат наш народ. Все резко увидели проблему в 2-х парнях, а в том, что им платят ЗП как парочке заводов никакой проблемы нет. Ну и конечно, если этих двух наказать такое больше никогда не повторится. Системы нет, ни финансовой нормальной, ни воспитания нормального, ни вертикали нормальной.

      Парни по существу прогуляли(если это правда) по половине своей месячной зарплате. Не имеют права в отпуск так себя вести? А кто из уважаемых осуждающих не делал так же?

      Результат плохой показали? А вы, уважаемые моралисты, перед тем как в бар пойти к своему начальнику наведываетесь с вопросом: как я поработал, есть ли у вас ко мне претензии?

      Но сейчас очень удобно выставить этих парней врагами. И не надо разбираться, почему сборная провалилась, кто Слуцкого назначил, кто лимит поддерживает.

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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 7 июля 2016, 19:37

      Дядька Горлукович совсем больной что ли стал? Умом тронулся? Чего он не понимает? Кому нахер нужны футболисты, кроме болельщиков??? Миссия футболеров - производить хорошее настроение и вызывать положительные эмоции ... за это общество готово делиться с ними частью своих доходов ... Футболисты - это нахлебники ... они ничего другого кроме настроения не производят ... Понятна реакция болельщиков, тех кто платит за футбол ... им насрали в душу такой игрой ... такими зарплатами ... и таким по*уизмом после вылета с Евро ... Футболист играет для зрителя!!! и никак иначе ... Те, кто платит такое бабло Кокориным и Мамаевым просто ворует деньги у населения ... и если эти кривоногие считают, что они стоят таких денег пусть идут нахер!!!

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      Рейтинг: +779

      mgordeev > Atom2020 8 июля 2016, 00:06

      Не уверен, по поводу работодателей, которые у населения воруют деньги. Вот у тебя лично Галицкий и Газпром сколько своровали? И если задвинуть сейчас про "газ-он для всех" напомни, куда ты дел свой ваучер? Если еще молод - то куда дели твои родители? Какие-то парни вложили в газпром и неплохо живут, какие-то обменяли на палку колбасы. Теперь дальше - две коммерческие компании составили договор, что этот парень работает за такие-то деньги. Это рынок, и цена априори справедлива. Если бы был кто-то лучше них за меньшие деньги тот же Галицкий не оплошал, он же свои деньги тратит. Ровно такой же договор есть у тебя, если ты работаешь. Теперь представь, что ты уехал на соревнования по шахматам. Так-то ты, механик, тебе зарплату платят за это, но шахматист ты оказался так себе. Ну и после поражения ты недостаточно сильно переживал. Так вот: готов ли ты к лишению тебя месячной зарплаты? Просто да или нет?

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      Рейтинг: +1101

      edw7777 > Atom2020 8 июля 2016, 00:51

      Почему стал?! Такие люди не меняются: их стиль послать по-дальше. На том и стоят. На физиономию хотя бы посмотри, хоть бы крупицу интеллекта найти.

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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 > mgordeev 8 июля 2016, 04:36

      Про Газпром: даже не берусь судить сколько воруют естественные монополии (а конкретно их владельцы) только на том основании, что они монополии!!! Или будем утверждать, что тарифы обоснованы и справедливы?
      Про приватизацию: Спроси лучше у одной из тысяц говнофирм, куда отнесли мой ваучер родители, где он сейчас. Рассуждения в пользу богатых и властьимущих: вам же вручили бумажку, а вы ее просрали! А если завтра всем в жопу по гранате засунут (и не скажут, что это граната), а в руки дадут по слитку золота, привязанному к чеке от этой гранаты? Разрыв жопы будет чьей виной считаться? Того, кто отдал свое золото или того, кто не сказал, что там граната? Играть по чужим правилам априори проигрышно.
      Про коммерческие орагизации: если 2 коммерческие организации составили договоров, что кто-то что-то делает, покажи мне продукт/услугу/работу, который производят Кокорин и Мамаев и за который они получают деньги ... Рынок ли это? ... конечно нет!!! Это монополия российских футболистов на место в основе, потому как есть лимит! Про то, что Галицкий тратит свои деньги, вообще смешно))) Если ничего не нарушается в системе распреления/создания прибавочной стоимости - это не значит, что система хороша и человек справедливо владеет тем, чем владеет!
      Про шахматы: в чем аналогия? Шахматист лишится зарплаты механика - это не то же самое, что футболист лишится зарплаты футболиста!
      По существу: Кокорин и Мамаев не производят ничего на такие деньги! И рассуждать, что зарплата публичных нахлебников, никого не касается по крайней мере глупо! Да ... многим футболерам якобы свои деньги платят владельцы клубов ... а владельцы клубов откуда свои деньги получают? Купил банку кильки в магните за 30 рублей ... 2 рубля пошло Кокорину на зарплату! Вроде и выбор есть: не купи и сдохни с голоду или купи и отдай 2 рубля Кокорину, просто потому что кто-то решил 200 миллионов якобы "своих" денег бухнуть на зарплату Кокорину. Еще хуже, когда ты даже не знаешь о том, что отдал 2 рубля какому-нибудь кривоногому футболисту, уставленному шампусиками, кальянами, посылающего всех на три буквы своим поведением и искренне считающего, что справедливо заработал то, что имеет! Вопрос не в том, все ли правильно сделано в рамках системы, в которой мы живем. Вопрос в том - справедлива ли система?! Так можно не только про футболистов рассуждать ... просто эта новость на слуху и резонансна!

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      Рейтинг: +779

      mgordeev > Atom2020 8 июля 2016, 09:50

      Про систему - я же написал выше, я с тобой согласен. Но система и эти 2 парня разные вопросы. В клубе Мамаев например себя проявил хорошо, Галицкий ему платит справедливую ЗП. Не считаешь так? Не покупай в магните, не ходи на стадион, не покупай футболки. В сборной - другая работа и за это платят отдельные деньги. Он там провалился и его этих денег справедливо было бы лишить. Но с какого рожна наказание в клубе - понять не могу.

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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 7 июля 2016, 16:19

      Это как расценивать ... если как тупо отдых то зрен с ними имеюьт право а если как стеб на Россией с гимном и над болельщиками с евро то расстрелять мерзавцев

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      Рейтинг: +825

      Etiainen 7 июля 2016, 13:40

      в йобыч прописать надо тебе

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      Рейтинг: +93

      barbardir 7 июля 2016, 13:16

      Все по делу. Только полнейшие долбоебы могут их обсуждать, за инстаграмом которых не следят миллионы подписчиков и не обсуждают их каждый шаг

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 7 июля 2016, 12:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Блять, тут одни совки и нищеброды походу, завидуют, деньги чужие считают, смотрите не заплачьте))

      -4
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      Рейтинг: +12

      romwlad1 > Тraumtanzеr 8 июля 2016, 00:26

      Да чему уж здесь завидовать? Чего считать? Моралки - 0, её не купишь!

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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 7 июля 2016, 11:54

      Отдыхают после работы, а они скатались отдохнуть. И деньги не заработанные. Ни один футболист не стоит тех денег, что получает. Поэтому и шум.

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