Бэйл: «Нам не суждено было выйти в финал»

Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал исход полуфинального матча Евро-2016 против команды Португалии (0:2).

«Тяжело анализировать прямо сейчас, но очевидно, что мы разочарованы, хотя прежде всего должны гордиться собой. Мы отдали все силы как на поле, так и вне его. Мы старались получить удовольствие от турнира.

Хотим поблагодарить всех фанатов за поддержку – это было совершенно невероятно. Мы, конечно, разочарованы, но соперник забил гол, а потом им немного повезло забить и второй. Мы изо всех сил старались вернуться в игру. Мы бились до последней секунды, и нам жаль, что мы не попали в финал.

Португалия очень хорошо противостояла нам и ограничила наши возможности. Мы – гордый народ и гордимся тем, чего добились. Очевидно, нам хотелось бы побороться за трофей, но выйти в финал было не суждено.

Роналду – прирожденный бомбардир, и он снова забил», – сказал Бэйл.