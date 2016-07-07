Роналду: «Надеюсь, после финала я буду плакать от радости»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился впечатлениями после победы в матче 1/2 финала Евро-2016 против команды Уэльса (2:0).

«Этого мы и хотели с самого начала. Путь был долгим, но мы сражались и не теряли веры в себя. Лучше начать турнир плохо, но закончить хорошо. Футболисты, тренеры, персонал сборной – все заслужили этот успех.

Надеюсь, что после финала я буду смеяться и плакать от радости. Я всегда говорил, что хочу что-то сделать для своей страны. Мы еще на один приблизились к нашей мечте», – сказал Роналду в эфире RTP.