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    Евро-2016. Португалия обыграла Уэльс и стала первым финалистом

    В полуфинальном матче Евро-2016 сборная Португалии обыграла команду Уэльса со счетом 2:0. Голы были забиты в течение трех минут в начале второго тайма, и их авторами стали Криштиану Роналду и Нани.

    Таким образом, португальцы сыграют в финале с победителем пары Германия – Франция.

    Чемпионат Европы. Плей-офф. 1/2 финала

    Португалия – Уэльс – 2:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Роналду, 50; 2:0 – Нани, 53.

    Португалия: Патрисиу, Седрик, Фонте, Бруну Алвеш, Геррейру, Данилу, Жоау Мариу, Адриен Силва (Моутинью, 79), Ренату Санчес (Гомеш, 74), Нани (Куарежма, 87), Роналду.

    Уэльс: Хеннеси, Гантер, Честер, Коллинс (Дж. Уильямс, 66), Э. Уильямс, Тэйлор, Кинг, Ледли (Воукс, 58), Аллен, Робсон-Кану (Черч, 64), Бэйл.

    Предупреждения: Аллен, 8; Чечтер, 62; Алвеш, 71; Роналду, 72; Бэйл, 88.

    Календарь Евро-2016

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.07.2016 23:49
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    Комментарии26
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    • ...
      Рейтинг: +92

      rusti2006 7 июля 2016, 09:24

      Меньше всего ожидал увидеть в финале Португалию!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 7 июля 2016, 07:48

      молодец Роналду. А УЭЛЬСУ успехов в дальнейшем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 7 июля 2016, 07:22

      Вот и закончилась сказка Уэльса, жаль!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 7 июля 2016, 06:03

      Есть предложение. Португалии дать Бронзу. Ну заслужили, чего уж там.
      А финалом считать сегодняшнюю игру. Достойные соперники.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 7 июля 2016, 05:19

      Этот матч можно смело записывать в актив Роналду, гол+пас.

      1
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      ...
      Рейтинг: +319

      alexfor > Димон Алма-Ата 7 июля 2016, 06:40

      записывай

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 7 июля 2016, 04:27

      И Кристинка забил!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 7 июля 2016, 01:53

      Ожидаемый результат

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1636

      Psih86 7 июля 2016, 01:23

      Вот такая вот ху..я до финала доползла!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: -44

      иван маташов 7 июля 2016, 00:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      пароаопрпропррррр

      -5
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      Рейтинг: +111

      mahb9ik 7 июля 2016, 00:40

      если честно то неинтересно в 1/8 должна была быть жеребьевка какая-то, потому что так левая сторона просто не о чем была, было и так понятно что португальцы туда попадут, но тот кто будет против них выиграет евро

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