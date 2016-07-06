Читателям «Бомбардира» наиболее интересен финал Уэльс – Германия

В эти минуты проходит первый полуфинальный матч Евро-2016 между сборными Португалии и Уэльса, а завтра вторую путевку в финал разыграют команды Германии и Франции.
«Бомбардир» провел среди своих читателей опрос на тему того, какую пару команд они предпочли бы видеть в решающем матче.
Наибольшее количество голосов (31%) получила пара Уэльс – Германия. На втором месте оказался возможный финал Уэльс – Франция (28%), на третьем – Португалия – Германия (22%).
Меньше всего участники опроса хотели бы видеть в финале пару Португалия – Франция (18%).
Источник: Бомбардир.ру