Лев: «Швайнштайгер выздоровел на 100% и готов сыграть в стартовом составе»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев накануне полуфинального матча Евро-2016 против команды Франции рассказал о состоянии Бастиана Швайнштайгера.

«Он может сыграть в стартовом составе, он тренировался в общей группе, он на 100% выздоровел и показал, что может отыграть весь матч, в четвертьфинале. Его опыт нам очень пригодится в завтрашнем матче. Я уже определился со стартовым составом, и Бастиан завтра будет играть, если будет полностью готов», – сказал Лев.

Также наставник немцев прокомментировал отсутствие травмированного Сами Хедиры и дисквалифицированного Матса Хуммельса.

«Конечно, жаль, что столько игроков не смогут принять участие в матче, но мы найдем кем их заменить. Я полностью верю во всех наших игроков, они смогут показать хороший футбол».

Матч Германия – Франция состоится в четверг, 7 июля. Начало – в 22:00 по московскому времени.