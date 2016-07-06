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    Лев: «Швайнштайгер выздоровел на 100% и готов сыграть в стартовом составе»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев накануне полуфинального матча Евро-2016 против команды Франции рассказал о состоянии Бастиана Швайнштайгера.

    «Он может сыграть в стартовом составе, он тренировался в общей группе, он на 100% выздоровел и показал, что может отыграть весь матч, в четвертьфинале. Его опыт нам очень пригодится в завтрашнем матче. Я уже определился со стартовым составом, и Бастиан завтра будет играть, если будет полностью готов», – сказал Лев.

    Также наставник немцев прокомментировал отсутствие травмированного Сами Хедиры и дисквалифицированного Матса Хуммельса.

    «Конечно, жаль, что столько игроков не смогут принять участие в матче, но мы найдем кем их заменить. Я полностью верю во всех наших игроков, они смогут показать хороший футбол».

    Матч Германия – Франция состоится в четверг, 7 июля. Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Р-Спорт

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    06.07.2016 22:05
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 7 июля 2016, 07:13

      Швайни выздоровел, значит немцы пойдут в атаку "свиньей"?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -22

      Cobold 7 июля 2016, 00:43

      А чё уже от старости лекарство нашли?

      -2
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