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    Карпин: «От Роналду на Евро ждали большего, но ваши ожидания – это ваши проблемы»

    Бывший игрок сборной России Валерий Карпин в преддверии полуфинального матча Евро-2016 между сборными Португалии и Уэльса поделился своим мнением о выступлении этих команд на турнире.

    «Сборная Уэльса никогда не выступала на чемпионатах Европы, а Португалия по уровню игры, наверное, даже не претендент на игру в полуфинале.

    За счет чего португальцы пробрались так далеко? В их составе выступают футболисты высокого уровня. Но не обошлось без фарта. О чем можно говорить, если они не выиграли ни одного матча в основное время?

    От Криштиану Роналду ожидали большего. Его игру можно описать крылатой фразой: ваши ожидания – ваши проблемы. В «Реале» он смотрится лучше», – сказал Карпин.

    Источник: «Матч ТВ»

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    06.07.2016 21:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 7 июля 2016, 00:08

      Аршавин хоть крылатую фразу оставит после себя...))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 6 июля 2016, 23:26

      Португалия в финале и пускай говорят что угодно про Криштиано!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 6 июля 2016, 21:36

      красава! от души порадовал! нужно его срочно в РФПЛ))

      3
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      ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > Etiainen 6 июля 2016, 22:35

      ...кого???...роналду что ли????

      -1
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII > Саня БУБА 7 июля 2016, 00:19

      Карпина.Тренер херов

      0
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