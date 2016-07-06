Дешам: «Никто не может изменить историю, но игроки могут написать в ней новую главу»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями накануне полуфинального матча Евро-2016 против команды Германии.

«Никто не может изменить историю, но в ней могут появиться новые главы, и игроки способны написать их. Сейчас эта страница пуста, и завтра они должны заполнить ее. Не имеет значения, что было в прошлом – важно, что происходит сейчас.

Я верю, что футболистам необходима веря в себя. Мы знаем соперника – это все еще лучшая команда мира, но мы собираемся отдать на поле все силы.

У нас всегда были уверенность и желание оказаться там, где мы находимся сейчас. Этот процесс не был линейным, но игроки сделали все возможное, чтобы добраться до полуфинала», – сказал Дешам.

Матч Германия – Франция состоится в четверг, 7 июля. Начало – в 22:00 по московскому времени.