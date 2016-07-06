Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Отец Агуэро: «Если Месси уйдет из сборной, то Серхио тоже покинет команду»

    Отец нападающего «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро Леонель дель Кастильо прокомментировал возможный уход своего сына из национальной команды вслед за Лионелем Месси, который ранее объявил о завершении международной карьеры.

    «Если Лео уйдет, то и Серхио, думаю, тоже. Он оставит сборную следующему поколению игроков.

    Журналисты говорят, что это конец эры, конец цикла, время уйти в сторону. Критика ранит Серхио. Игроки приезжают из Европы, жертвуя своими каникулами, и не получают за это ничего, потому что Аргентинская федерация футбола не платит им. При этом организация жизни сборной ужасна, во время поездок все идет не так. Приходится часами ждать самолета в аэропорту.

    Серхио мог бы играть вместе с Игуаином. «Барселона» использует в атаке Месси, Суареса и Неймара – так и нужно играть, особенно в финале, где надо выйти и победить. В матче с Чили мы подарили соперникам 70 минут, играя с тремя травмированными футболистами в составе. Все это знают. Мы слишком долго думали в том матче», – сказал Леонель дель Кастильо.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.07.2016 19:00
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +39

      smertn1k 6 июля 2016, 20:14

      им не платят,но они выходят в финалы,а в России платят,но из группы не могут выйти.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 6 июля 2016, 19:39

      Да будет вы там мужиками, один пенальти забить не смог сопли распустил, второй не переносит вида соплей первого, не сборная, а слюнтяи какие-то.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch 6 июля 2016, 19:11

      ещё один шантажист хренов-счас все всё бросят и будут твоего сыночка ещё оленя уговаривать тоже не уходить из сборной...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 6 июля 2016, 19:11

      папкины дети.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39

      smertn1k > Loko_Roma 6 июля 2016, 20:14

      Комментарий удален.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > Loko_Roma 7 июля 2016, 10:35

      Папины дочки

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11