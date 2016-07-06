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    Агент: «Эльм полностью оправился от болезни и скучает по русскому борщу»

    Бывший полузащитник ЦСКА Расмус Эльм больше не имеет проблем со здоровьем. Об этом сообщил агент шведского футболиста Патрик Мерк.

    «Расмус полностью оправился от болезни. У нас пока нет предложения от ЦСКА и вообще из России. К тому же у ЦСКА нет первоочередного права выкупа футболиста. К нему есть большой интерес в других странах, но не в России.

    Эльм завоевал два чемпионства с ЦСКА, так что это было хорошее время для него. Думаю, что он очень скучает по русскому борщу, который подавали в столовой ЦСКА», – сказал агент.

    Источник: ТАСС

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    06.07.2016 18:36
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +148

      lex_ex 7 июля 2016, 14:08

      Здоровья

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +116

      CSKA75875 7 июля 2016, 08:47

      Хотелось бы возвращение связки Вернблум-Эльм)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 7 июля 2016, 08:46

      пиар...(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 7 июля 2016, 02:59

      Не плохо бы было возобновить связочку Вернблум-Эльм, это у них получалось не плохо

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 6 июля 2016, 21:18

      Пусть ему вышлют рецепт борща,чтоб не скучал!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 6 июля 2016, 20:02

      Деньги закончились, вот и пиарит его агент. Вдруг кто возьмет?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 6 июля 2016, 19:40

      Если все так, как говорит агент, и Эльм действительно излечил свой многострадальный желудок... то будет преступлением руководства ЦСКА не вернуть парня. Точный пас, классное видение поля, отменная игра в обороне, могучий удар, в т.ч. и со штрафного (забыл еще отменные подачи) - такой игрок армейцам крайне необходим, тем более что с системой он знаком прекрасно

      7
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      ...
      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin > Майор Дзагоев 7 июля 2016, 03:19

      Да с вашей системой (система Гинера) все в РФПЛ знакомы..

      -3
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Red-White Sakhalin 7 июля 2016, 08:18

      А ты расскажи, какая это система, раз ты знаешь о ней.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 6 июля 2016, 19:35

      Да... Это была блестящая пара опорников Эльм-Вернблум! И именно Эльм был больше созидателем... Умнейший игрок с тонким пасом и поставленным ударом! Жаль, что со здоровьем ему не повезло...

      8
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      Рейтинг: +47

      чей котэ 6 июля 2016, 18:43

      А че с ним случилось?

      0
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      Рейтинг: +99

      MaS1KrE > чей котэ 6 июля 2016, 18:49

      что-то с кишечником и желудком, когда употребляет определенные продукты ( вроде мучные изделия), начинает страдать живот, пил много лекарств, но к сожалению не оправился от болезни

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > MaS1KrE 6 июля 2016, 19:40

      Борщ?

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > kykyi 6 июля 2016, 20:00

      Хлеб или схожие с ним продукты - у Эльма наследственное заболевание целиакия (нарушение пищеварения в результате повреждения ворсинок тонкой кишки некоторыми пищевыми продуктами, содержащими определённые белки — глютен (клейковина) и близкие к нему белки злаков (авенин, гордеин и др.) — в таких злаках, как пшеница, рожь, ячмень и овёс)

      3
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