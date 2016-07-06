Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Нойштедтер: «Фенербахче» стал лучшим вариантом для меня»

    Игрок сборной России Роман Нойштедтер поделился впечатлениями от своего перехода в «Фенербахче».

    «Очень рад быть здесь. Я стал игроком большого клуба, который имеет свои традиции и огромное количество болельщиков. Надеюсь, что смогу внести свой вклад в успехи «Фенербахче».

    Я могу выступать в центре защиты и полузащиты. Имею навыки выступления на обеих позициях. Готов играть там, где скажет тренер.

    Хотел попробовать свои силы за пределами Германии, поэтому «Фенербахче» оказался наилучшим вариантом для меня», – сказал Нойштедтер.

    Источник: ФК «Фенербахче»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.07.2016 13:42
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11