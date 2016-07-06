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    Нету: «Полуфинал не станет только лишь противостоянием Роналду и Бэйла»

    Защитник «Зенита» и сборной Португалии Луиш Нету уверен, что полуфинальный матч Евро-2016, в котором его команда встретится с Уэльсом, не будет только лишь противостоянием Криштиану Роналду с Гаретом Бэйлом.

    «Понятно, что и Бэйл и Роналду находятся в самой верхней части мирового списка топ-игроков. Сравнивать их непросто, хотя бы потому, что Роналду постарше, Бэйл помоложе. Хотя лично по мне наш капитан – конечно, лучше. Однако, детально разбирать плюсы и минусы этих «звезд» не стоит.

    Понятно, что они самые обсуждаемые футболисты перед этим матчем. Но на поле ситуация будет совершенно иной, нежели многие себе представляют сейчас и несмотря на то что Роналду в отличие от Бэйла – капитан. Дело в том, что на мой взгляд это не будет противостояние двух человек. Нас ждет соревнование коллективной игры, но с двумя большими «звездами» в составе каждой команды.

    Очень надеюсь, что дальше пройдет Португалия. Чтобы про нее не говорили, во Франции у нее огромная мотивация. Главное, не расслабиться ни на минуту. То, что Уэльс себе этого не позволит – это очевидно. Мы видели это в их четвертьфинале с Бельгией. Кто совершит меньше ошибок, тот и выйдет в финал», – сказал Нету.

    Напомним, что полуфинальный матч Евро-2016 Португалия – Уэльс состоится в среду, 6 июля, в 22:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.07.2016 11:54
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