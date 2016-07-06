Полузащитник «Баварии» и сборной Голландии Арьен Роббен будет болеть за сборную Германии в предстоящем полуфинальном матче Евро-2016 с Францией.

«Я скрещу пальцы за сборную Германии. Надеюсь, что ребята смогут снова добраться до финала, но в этот раз сделать это будет непросто. У Франции есть преимущество за счет домашних трибун. Но игра должна быть равная», – приводит слова Роббена tz.de.

Полуфинальный матч Евро-2016 Германия – Франция состоится в четверг, 7 июля, в 22:00 по московскому времени.