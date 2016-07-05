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    Кокорин: «На деньги, о которых идет речь в СМИ, можно было бы купить все заведение, а не только шампанское»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин опроверг информацию, согласно которой он вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым в одном из ночных клубов Монте-Карло приобрел шампанское на сумму в 250 тысяч евро.

    «Было бы глупо отрицать, что мы присутствовали в данном заведении. Это происходило четыре-пять дней назад. Все, кто знают это место, могут подтвердить, что там всегда находится много русских посетителей. Так было и в этот раз.

    Кто-то праздновал День рождения, а мы просто находились там. Естественно, все видели эти заказанные бутылки, слышали гимн России, но зачем приписывать организацию всего этого это нам? Мы не имеем никакого отношения ни к счетам за эту вечеринку, ни к ее антуражу, а на те деньги, о которых идет речь в СМИ, можно было бы купить не только шампанское, но и все это заведение», – сказал Кокорин.

    Источник: ТАСС

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    05.07.2016 18:41
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 5 июля 2016, 23:07

      Скоты!Отдать зоофилам на утеху.

      3
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 5 июля 2016, 22:43

      Да конечно вы не виноваты ... мы же верим ... и гимн России в этом заведении каждый вечер крутят от нефиг делать ... и бутылки шампанского к вашему столику чисто случайно стекаются ... и засняли-то вас злые папарацци, чтоб честное имя опорочить ... ... Конечно же Саша с Пашей, продолжайте дальше в том же духе ... утырки зажравшиеся ...

      7
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      ...
      Рейтинг: +186

      STatham > Atom2020 5 июля 2016, 22:50

      Так вот оно что...
      Их ноги не носят из за шампанского!
      А я думаю, че это они в кучу сбились с Уэльсом, когда Широков Бейлу пас выкатывал))))

      5
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    • ...
      Рейтинг: +6892

      sochi-2013 5 июля 2016, 22:12

      А еще на эти деньги можно было открыть секцию футбола в родном городе!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 5 июля 2016, 21:52

      бомбардир превратился в авангард желтой прессы... кто где кого и с кем...футбола и о футболе минимум информации... зато про папилломы, потенцию с эрекцией, шлюшек разномасштабных горе-футболистов - сколько угодно.

      -1
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      Рейтинг: +180

      гость shuh 5 июля 2016, 20:46

      духу не хватает признаться урод ,
      наверное отмечал вылет из группы
      под гимн России ублюдок.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 5 июля 2016, 20:43

      .....сразу видно, что кокоше помогает юрист....типа ни один чек нам не принадлежит!!!...ну во первых, чеки не именные, во вторых как он теперь докажет, что это организовали и оплатили не он с мамаевым*???....если такая инфа прошла, значит вся пьяная братия, что была в клубе знала про это и была тому свидетелем...да еще их проститутки, скорее всего, ходили и как сороки трещали всем: вот мол каких мы хахолей отхватили, смотрите, завидуйте...за 250 тыс. евро шампуни на всех!!!...аааа?????

      2
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      Рейтинг: +127

      талхк > Саня БУБА 5 июля 2016, 20:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      хули ты как шакал накинулся,после появления очередной желтухи в сми? кроме 30секундного видео,как мимо их столика несут шампанское,ничего нету.

      -7
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      ...
      Рейтинг: +186

      STatham > Саня БУБА 5 июля 2016, 20:58

      +1

      3
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > талхк 5 июля 2016, 21:11

      ...а при чем здесь маленький безобидный зверек -Табаки???...ты такой смешной, ушастик!..ты что, новый футбольный амбуцмен кривоногих, зажравшихся неудачников???...кто тебе сказал, что это желтуха, олень???...та уже давно мамаев признался по телефону...это кокоша очкует, и подобно тебе, пытается ухватится за хоть какую то оправдательную соломинку...но, запомни, обсос: таких как ты и кокоша с мамаем, мы - гордый русский народ, будем преследовать...и когда мы вас настигнем, вам станет очень стыдно, за то, что вы родились когда то мальчиками...сечешь, фанера?

      3
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 > талхк 5 июля 2016, 23:00

      Вот из-за таких как ты адвокатов-содомитов у нас нет не только футбола.Но и спорта вообще.

      3
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      ...
      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 > 5 июля 2016, 23:05

      Скоты!Отдать зоофилам на утеху.

      3
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      ...
      Рейтинг: +127

      талхк > Саня БУБА 6 июля 2016, 01:55

      что же твою жопку так пылит то?)))

      -1
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      Рейтинг: +127

      талхк > mutabor0992 6 июля 2016, 01:56

      из-за таких ебанатов как ты,что готовы сожрать человека с говном без фактов и доказательств,,в стране тотальный пиздец.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 5 июля 2016, 20:27

      Не зря говорят,КАК деньги приходят,ТАК ЖЕ они и уходят!

      2
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      Рейтинг: +89

      real1806 5 июля 2016, 20:19

      Сколько детей нуждается в финансовой помощи по операциям!!!А ТУТ позорники просто так пропивабт бешенные деньги! Уроды.

      6
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      Рейтинг: +89

      real1806 5 июля 2016, 20:18

      Как говорится не пиз ...твоя рожа да не имела синеков.

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 5 июля 2016, 20:10

      В новостях недавно сказали, что Кокошу тоже перевели во вторую команду

      5
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