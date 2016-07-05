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    Агент Кверквелии: «Если Соломон останется в России, то только в «Зените» или «Спартаке»

    Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия принял решение покинуть казанскую команду. По словам футболиста, он хочет перейти в один из европейских клубов. Ситуацию прокомментировал агент грузина Реваз Челебадзе.

    «Никаких предложений по Соломону я не получал, но он хочет уйти из «Рубина», есть желание поиграть в крепкой команде. Если из России будут предложения, то будем рассматривать только «Зенит» и «Спартак», а так в приоритете итальянские и немецкие клубы. Проблема есть еще и в том, что «Рубин» прописал высокую сумму отступных за Кверквелию — 10 миллионов евро. Из-за этого, возможно, и нет предложений», — сказал он.

    Источник: ТАСС

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    05.07.2016 11:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 5 июля 2016, 12:48

      почему не цска на смену игнашевичу

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 5 июля 2016, 12:27

      .....соломон уже вырос из штанов рубина.....ему надо расти дальше ...я бы ему пожелал любой клуб из 1-й пятерки рфпл.....играет не хуже березуцких, как минимум!!!...

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      Рейтинг: -161

      narkozanos 5 июля 2016, 12:01

      Так они всё просчитали сразу,что его хватить ненадолго и он захочет слиться,надо было раньше думать,агенты тупые у футболистов,а футболисты потом думают, что их обманывает руководство команды,классика-хули)

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