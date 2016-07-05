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    «Фенербахче» объявил о договоренности с Нойштедтером

    «Фенербахче» объявил о завершении переговоров по трансферу полузащитника сборной России Романа Нойштедтера. Накануне прошла встреча руководства клуба с футболистом, на которой было принято решение о подписании контракта.

    Официально договор стороны заключат в среду, 6 июля. Напомним, что в турецкий клуб хавбек перейдет на правах свободного агента.

    Последним клубом 28-летнего игрока был «Шальке», за который он играл с 2012 года.

    Источник: ФК «Фенербахче»

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    05.07.2016 11:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 5 июля 2016, 12:26

      А всё орали что за бабками в зенит или цска пойдет....херульки на рагульки

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > алекс88 5 июля 2016, 13:05

      Не нужен,он ,видно им ))

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    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 5 июля 2016, 11:53

      Нашёл себе приют Рома ))

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