«Фенербахче» объявил о договоренности с Нойштедтером

«Фенербахче» объявил о завершении переговоров по трансферу полузащитника сборной России Романа Нойштедтера. Накануне прошла встреча руководства клуба с футболистом, на которой было принято решение о подписании контракта.



Официально договор стороны заключат в среду, 6 июля. Напомним, что в турецкий клуб хавбек перейдет на правах свободного агента.

Последним клубом 28-летнего игрока был «Шальке», за который он играл с 2012 года.