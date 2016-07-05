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    Быстров: «Надеюсь еще сыграть за «Зенит»

    Полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров был бы рад вернуться в «Зенит» перед завершением карьеры, если от клуба поступит соответствующее предложение.

    «Если позовут в «Зенит», я с удовольствием приму приглашение. Но сейчас у меня действующий контракт с «Краснодаром», который я собираюсь отработать по максимуму. А там посмотрим. В любом случае после окончания карьеры вернусь в Петербург, хотя сейчас мне и моей семье очень комфортно. Краснодар — небольшой рай на земле. Два часа до моря, солнце, климат — красота! Но, признаться, иногда даже скучаю по питерским дождям», — сказал футболист.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    05.07.2016 06:55
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 5 июля 2016, 13:47

      ПО какому максимуму ты отрабатываешь контракт в Краснодаре . Ты место в команде только занял, а толку с тебя как с осла молока, катись в свой Зенит к едрениФени -ДАРМОЕД ХРЕНОВ!

      1
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      Рейтинг: +67

      Lenine 5 июля 2016, 13:24

      свят-свят

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +35

      pipetochka 5 июля 2016, 11:42

      Если только в зенит2, к Зырянову тебя могут взять!

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 июля 2016, 10:49

      гнобильщики Халка все хотят вернуться обратно скоро Денисов запоет возьмите меня один уже приклеился так что не оторвешь рыбу ловит в Зените

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 5 июля 2016, 10:02

      В запасе "отрабатывать по максимуму" это как?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 5 июля 2016, 09:03

      Для вас с Кержом и Аршавиным создадут отдельный Зенит!

      2
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      Рейтинг: +74

      koka7751 5 июля 2016, 08:56

      В "Атырау" ждут.

      0
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 5 июля 2016, 08:52

      за Зенит-2

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      Рейтинг: +929

      ДСА 5 июля 2016, 08:03

      Разве что прощальный матч.

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      Рейтинг: +5175

      Каратель 5 июля 2016, 07:51

      скорее возвращайся,там сейчас даже по полю ходить некому,всех распродают,а тебя с радостью примут,ты ведь и по бровке нет-нет,да и ускоришься

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