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    Судья финала ЧМ-2006: «Канталехо подсказал мне, что нужно удалить Зидана»

    Судья Горасио Элизондо, который обслуживал финал чемпионата мира 2006 года между сборными Франции и Италии, поделился воспоминаниями об эпизоде с удалением Зинедина Зидана. Напомним, Зидан получил красную карточку за удар головой Марко Матерацци.

    «Я был далеко от этого эпизода. Я остановил игру и побежал туда, где был итальянский игрок. По микрофону я спросил у помощников, не видели ли они, что произошло. Оба сказали, что не видели.

    Затем четвертый судья Луис Медина Канталехо подсказал: «Десятый номер белых ударил головой номера такого-то». Не помню, какой номер был у Матерацци.

    Канталехо добавил: «Ты не поверишь, когда увидишь это». И я подумал: «О нет. Случилось что-то ужасное».

    Благодаря трем годам совместной работы и доверия, я поверил в то, что сказал мне Луис. Я сказал: «Что ж, так тому и быть. Зидан должен уйти», – сказал Элизондо.

    Источник: Squawka Football

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    05.07.2016 01:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 5 июля 2016, 10:33

      Вот гавнюк этот матераци...чемпами должны были быть французы,какой путь прошли ,биты были бразилы по пути к финалу...а макаронникам,австралийцы ,швейцарцы. Там ещё и судьи помогли с австралами.

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > SpazMatikus 5 июля 2016, 18:18

      не швейцарцы тогда были, а хохлы

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