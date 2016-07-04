Лев: «После матча с Италией в нашей раздевалке была тишина»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал об усталости игроков после четвертьфинала Евро-2016 против Италии, а также прокомментировал свои тактические решения.

«После матча с Италией в нашей раздевалке была тишина. Все эмоции остались в игре. Еще вчера команда чувствовала себя очень уставшей.

Я понимаю, что пресса обсуждает мои тактические решения. В этом нет ничего страшного, ведь каждый имеет право на свое мнение. Но нападки на членов команды недопустимы. СМИ не знают, что происходит за кулисами.

С Францией, возможно, сыграем в три защитника, а может, в четыре. Решение выставить против Италии трех защитников было правильным», – приводит слова Лева Deutsche Welle.

Матч Германия – Франция состоится в четверг, 7 июля. Начало – в 22:00 по московскому времени.