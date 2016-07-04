Бэйл: «То, что Роналду делает вне поля, – это его личная жизнь»

Полузащитник «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл поделился мнением о своем одноклубнике и нападающем команды Португалии Криштиану Роналду. Напомним, Уэльс и Португалия сыграют в полуфинале Евро-2016.

«Дело не в нас двоих. Играть будут не два футболиста, а две сборные, 11 на 11. Роналду – фантастический игрок, и все знают, на что он способен, но мы говорим о том, на что способны мы как команда», – сказал Бэйл.

Также валлиец прокомментировал поступок Роналду, выбросившего в озеро микрофон журналиста.

«Я уверен, что у него были причины так поступить. Мы хорошо ладим в «Реале», играя вместе. То, что он делает вне поля, – это его личная жизнь».