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    Халк: «Был разочарован сразу после перехода в «Зенит». Некоторые игроки проявили неуважение ко мне»

    Нападающий «Шанхай Тэллэйс» Халк, перешедший в китайский клуб из «Зенита», рассказал о том, что ему не понравилось в бывшей команде.

    «Самым большим разочарованием был период сразу после приезда. Я ожидал другого приема. Некоторые игроки проявили неуважение ко мне, и это очень огорчило.

    К счастью, в скором времени они ушли, и после этого в команде всегда царила отличная атмосфера. Думаю, в «Зените» у меня была очень продуктивная карьера. Сначала все шло не так хорошо, но я перешагнул через это, и после этого мне удалось помочь команде как на поле, так и вне его.

    Мы расстались очень хорошо, и как мне кажется, дверь в «Зенит» для меня осталась открытой. Эта команда стала моей семьей, и надеюсь навсегда сохранить с ней добрые отношения. Я с нежностью отношусь как к клубу, так и к Санкт-Петербургу», – сказал Халк.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2016 20:00
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 5 июля 2016, 08:54

      денисов и широков

      1
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      Рейтинг: +193

      westerose 5 июля 2016, 08:48

      Это он о Тимощуке.

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 5 июля 2016, 07:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      да это всегда было есть и будет в газовом болоте,пока халк тащил команду все в рот ему заглядывали,а как ушёл всё позабыли...что поделаешь-тухлячок в зинаиде собрался

      -4
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      Рейтинг: +5175

      Каратель > dyema 5 июля 2016, 11:49

      никто не за кого не решает.вон,если думбия ушёл в рому от коней,его никто не костерил,а тут...выводы сам напрашиваются,и ничего не поделаешь лифт-политпроект....тухляк газовый одним словом

      0
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      Рейтинг: +11227

      alp > Каратель 5 июля 2016, 12:01

      зато этот полит проект регулярно натягивает спам как хочет ;-)

      -1
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      Рейтинг: +5175

      Каратель > alp 5 июля 2016, 13:35

      глупенький,тут речь идёт о том как отнеслись к игроку после его ухода,а ты всё "писюнами" меряешься,хотя если судить по аве пилотками

      1
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      Рейтинг: +11227

      alp > Каратель 5 июля 2016, 13:56

      глупенький у тебя в штанах, так то )))) ну а тебе глазенки разуть надо ибо в статье говорится о противоположном ;-) ну и напоследок - пересмотри последнюю игру Зенита и спартака ))))

      -1
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 5 июля 2016, 07:03

      А там же Широков Денисов Кержак кудахтали!

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      Рейтинг: +300

      Zeff 5 июля 2016, 03:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Развалил команду и свалил. Чёрный период в истории Зенита.

      -7
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      Рейтинг: +99

      Bekkz > Zeff 5 июля 2016, 06:02

      Ты в другой стране живёшь?

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Bekkz 5 июля 2016, 06:48

      Я прав. И спорить на эту тему не хочу.

      -1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 5 июля 2016, 03:15

      Хорошо помню тот период, когда Деньгизов и К начали гнобить и игнорировать Халка, думала не вытерпит, сбежит, однако он повел себя правильно, не вступая ни с кем в открытую войну, стал делом доказывать свою состоятельность на поле

      6
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      Рейтинг: +99

      Bekkz > арейская 5 июля 2016, 06:05

      Русские футболов только языком доказывать могут и считают себя Крутыми футболистами. А на поле просто мальчики которых все ставят рачком. А они радуются когда их имеют по полной. Наверное они пид....сы?

      2
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      Рейтинг: +206

      Спартачище 4 июля 2016, 23:38

      НУ ТЕПЕРЬ ДЗЮБАЛДО БУДЕТ ФИНТИТЬ ВМЕСТО ХУЛЬКА.

      4
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 4 июля 2016, 23:20

      Удачи Халку, он в то время правильно себя повел, в отличии от наших завистников

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      Рейтинг: +22

      Ruhaaa 4 июля 2016, 22:29

      Тащил Зенит один. И что они без него щас будут делать? ?? )))) Любой бы на его месте поступил так же

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      Рейтинг: +272

      Inks 4 июля 2016, 22:28

      Халк - это одна из самых позитивных страниц как в истории Зенита, так и российского футбола в целом. Редко у кого-то бывает такая потрясающая харизма. А про то, какой он профессионал - даже и говорить не стоит

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