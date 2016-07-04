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    Кутепов: «Не ощущаю себя игроком основы»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о процессе подготовки команды к предстоящему сезону.

    «Процесс подготовки к сезону в самом разгаре, и сейчас мы будем делать больший упор на разбор ошибок, внутрикомандных действий. Думаю, будем подтягивать уровень, постараемся играть все лучше и лучше. Играть через день тяжело, но игры – это из тренировочного процесса самое приятное.

    Не могу сказать, что ощущаю себя 100-процентным игроком основы команды. Надо постоянно работать, доказывать свою состоятельность. Сегодня так, а завтра уже все может измениться. Решать тренеру. До этого мы попробовали сыграть в три защитника, а в последнем матче вернулись к привычным четырем игрокам в обороне. Но если тренер скажет, что нужно играть по новой схеме, то это не станет проблемой. Мы с Боккетти от матча к матча все лучше притираемся друг к другу», – рассказал Кутепов.

    Источник: ФК «Спартак»

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    04.07.2016 17:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 июля 2016, 10:36

      Молодец-посмотрел его интервью -скромный парень,без какого либо апломба и зазнайства-уважуха полная.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +165

      BURNIK 5 июля 2016, 09:44

      Кутепов молоток

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      сергей тимошенко 5 июля 2016, 08:53

      кутепову удачи! закрепится в основе

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 5 июля 2016, 00:03

      Бомбардир, Вы своим заголовком обманываете людей. Надо исправляться. А Кутепову удачи.

      2
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 5 июля 2016, 00:00

      Клевета-не хорошо.А искажение правды?

      2
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