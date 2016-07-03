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    Лев: «Неприятно терять ключевых игроков»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал информацию о травмах игроков Бундестим.

    «Неприятно терять ключевых футболистов перед решающей стадией турнира. Особенно мне жаль Гомеса, который показал хорошую игру на Евро-2016 и помог команде не только голами. Но мы найдем решение, класс наших футболистов высок. Я уверен в своих игроках. Мы хорошо подготовимся к полуфиналу», – заявил Лев.

    Отметим, кроме Марио Гомеса, повреждения получили полузащитники Сами Хедира и Бастиан Швайнштайгер, но их участие в полуфинале еще возможно.

    Источник: НФС

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    03.07.2016 20:25
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