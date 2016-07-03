Слуцкий: «ЦСКА может потерять одного игрока и одного приобрести»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал информацию относительно ухода из команды нападающего Ахмеда Мусы. Напомним, сегодня российские СМИ сообщили, что армейцы достигли договоренности о переходе игрока в «Лестер» за 16 миллионов фунтов стерлингов.

«О переходе можно говорить, когда будет официальная информация. Пока он игрок ЦСКА, я на него рассчитываю. А когда будет другая информация, будем смотреть. У нас поиски нападающего ведутся. Мы можем потерять одного игрока и одного приобрести», – сказал Слуцкий.

В минувшем розыгрыше РФПЛ 23-летний нигериец принял участие в 30-ти поединках, забив 13 мячей и сделав пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Мусу в 18 миллионов евро.