Алексей Еременко: «Бэйл – это Аршавин для сборной Уэльса на нынешнем Евро»

Бывший полузащитник «Рубина» Алексей Еременко поделился мнением о выступлении сборной Уэльса на Евро-2016, а также сравнил нападающего валлийцев Гарета Бэйла с Андреем Аршавиным.

– Вы выступали в Великобритании – в чемпионате Шотландии. С местным футболом знакомы. Спрошу ваше мнение о команде-сенсации, об Уэльсе, который стал полуфиналистом первого своего Евро.

– На этом Евро сразу две команды, которые смогли всех удивить. Уэльс – это даже не страна, а добился таких результатов. Но посмотрите, где выступают игроки валлийцев. Они выступают за английские клубы, пусть не все самые сильные, но это Англия. А игра самой сборной мне очень нравится – позиционная, атакующая. Считаю, что они гораздо сильнее исландцев.

– Гарет Бэйл с другой планеты?

– Гарет Бэйл – это Аршавин для сборной Уэльса на нынешнем Евро.

– Многие болельщики хотели бы увидеть в финале две удивительные команды. Однако, я уже понял ваше мнение об Исландии. Уэльс-то достоин финала?

– А вот они, думаю, да. Смотрел четвертьфинальную встречу с бельгийцами. Могу сделать вывод, что если не будут заигрываться в атаке и не станут забывать, что они все-таки Уэльс, то шансы очень велики.

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