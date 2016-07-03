Алексей Еременко: «Исландцы приехали поиграть в футбол, а мы хотели в финал»

Сборная Исландии, вероятно, самая обсуждаемая команда на Евро-2016. Бывший полузащитник норвежского и финских клубов Алексей Еременко поделился с «Бомбардиром» своими ожиданиями от предстоящего матча сборной страны вулканов с хозяевами турнира.

Нам нужны иностранцы, которые сильнее российских футболистов. Уэльс выигрывает за счет Бэйла, который очень похож на молодого Аршавина. Исландия – сенсация, но дальше четвертьфинала ей вряд ли суждено пройти. Об этом и многом другом рассказал Алексей Еременко.

В Исландии нет звезд

– Хочу заметить, что на каждом большом турнире можно найти команду, от которой не ожидают побед, но она выступает сенсационно. Можно сказать, выстреливает. На этом Евро это сборная Исландии. Я бы не сказал, что они демонстрируют какой-то красивый футбол. Футболисты играют от обороны, все много носятся, ловят на контратаках. Отмечу, что им очень сильно везет. Во всех играх. А без везения никуда. Не скажу, что у них собралась какая-то бешеная команда, которая показываем экстравагантный футбол.

– Причиной тому стали самоотдача и морально-волевые качества игроков, которые смогли стать серьезным коллективом?

– А у них не может быть другой тактики. Они ехали во Францию уже победителями. Они выиграли квалификационный раунд – это уже достижение с большой буквы. И даже если бы он проиграли каждый свой матч с разгромным счетом, им бы никто и слова не сказал бы. Они – сенсация. Большая разница между российской сборной и исландской. У нас ожидания – мы сейчас выйдем в финал, а у них ожиданий нет. Они просто приехали поиграть. Расслабленные, без особых надежд.

– Интересно, откуда у нашей сборной могут взяться ожидания оказаться в финале?

– Это и меня удивляет. Да, заняли однажды третье место. Но сколько лет назад это было? Да и у нас был Аршавин, который 50% всех вопросов мог решить своим выходом на поле. Он проявлял свои индивидуальные качества так, что был признан одним из лучших игроков Европы. Настоящим лидером был. А сегодня таких игроков нет. Ситуация такая. Нет такого Аршавина, способного взвалить на себя все проблемы, в одночасье их решив. Есть совсем неплохие игроки, но не такие как Андрей. Быть может, появятся в России игроки, которые смогут дотянуться до его уровня. Но пока команда средняя. В те времена спроси у любого иностранного болельщика об Аршавине – сказали бы, что знают его. А сейчас едва ли 95% вспомнят кого-то из сборной России. Это ситуация на сегодняшний день, наш уровень. И болельщикам нужно это понимать, ждать перемен и не возлагать больших надежд. Разумеется, и фанатов можно понять, злы на невыход из группы, справедливо.

– После триумфального турнира лидеры сборной уехали в европейские клубы. Ожидают ли лидеров сборной Исландии приглашения из больших команд?

– Не думаю, что их ожидает подобное. Не вижу я в этой сборной Исландии игроков, способных играть так, как это делали Аршавин, Павлюченко и другие. Мы играли в совершенно другой футбол. В зрелищный, красивый.

– Можно ли сравнить игру Исландии с тактикой «Рубина» или «Ростова» Курбана Бердыева? Вы ведь работали с этим специалистом.

– Если по тактике, то что-то общее есть. Команды играют от защиты. Но работа с мячом у подопечных Бердыева была поставлена лучше. У северян только игра от защиты и контратаки. А «Рубин» и «Ростов» играли в позиционный футбол, пусть и не ярко выраженный.

– Какие шансы у исландцев в матче с хозяевами турнира в четвертьфинале?

– Думаю, что шансы на победу есть. И раз дошли до этой стадии, то их вариант игры работает. А если еще и везти будет также, то будет интересно. Дать прогноз мне очень сложно. Все-таки думаю, что победа будет за французами. В два мяча.

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Уэльс интереснее Исландии

– Вы выступали в Великобритании – в чемпионате Шотландии. С местным футболом знакомы. Спрошу ваше мнение о еще одной команде-сенсации, об Уэльсе, который стал полуфиналистом первого своего Евро.

– На этом Евро сразу две команды, которые смогли всех удивить. Уэльс – это даже не страна, а добился таких результатов. Но посмотрите, где выступают игроки валлийцев. Они выступают за английские клубы, пусть не все самые сильные, но это Англия. А игра самой сборной мне очень нравится – позиционная, атакующая. Считаю, что они гораздо сильнее исландцев.

– Гарет Бэйл с другой планеты?

– Гарет Бэйл – это Аршавин для сборной Уэльса на нынешнем Евро.

– Многие болельщики хотели бы увидеть в финале две удивительные команды. Однако, я уже понял ваше мнение об Исландии. Уэльс-то достоин финала?

– А вот они, думаю, да. Смотрел четвертьфинальную встречу с бельгийцами. Могу сделать вывод, что если не будут заигрываться в атаке и не станут забывать, что они все-таки Уэльс, то шансы очень велики.

– При отборе на Евро-2004 мы играли практически на равных с Уэльсом, когда обыграли в стыковом матче благодаря Вадиму Евсееву, после были победные встречи. Сегодня они нас переплюнули…

– Но тогда не было Гарета Бэйла. А ведь один-два игрока могут решить очень многое, даже несмотря на то, что футбол –игра командная. Бэйл в паре с Аароном Рэмзи показывают эту разницу, позволяющую решить исход игры. А вот на этом и закончится исландский путь – нет у них таких звезд.

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Зачем нужны легионеры, если они не сильнее своих?

– Замечаю за вами, что сборную России вы все равно называете своей, нашей. И это при том, что вы – финский футболист.

– Конечно, чувствую себя россиянином. Я родился в Ростове-на-Дону, до восьми лет рос в нашей стране. Да и после Финляндии я вновь жил пять лет в России, выступая за «Сатурн». Да и жена у меня русская, дети. Все равно, это моя родина.

– А есть ли какая-то нота сожаления, что не дождались вызова из национальной команды?

– Меня ведь вызвали в Финляндию, когда я был совсем молодой. Мне было 20 лет, я играл матч против команды Канады. Никто тогда не знал, что я стану профессиональный футболистом, что буду выступать и в России. Я тога играл лишь за столичный ХИК. Сейчас об этом поздно говорить. У меня больше полусотни сыгранных матче за Финляндию, я забил 15 голов. И в целом доволен тем, как складываясь моя карьера. Но могло быть и лучше. Но, возвращаясь к вопросу национальности, я себя чувствую больше русским, нежели финном.

– Вашему брату Сергею, которому 17, еще только предстоит выбирать между национальными сборными. Что посоветуете?

– Он уже играет за юношескую сборную Финляндии, но это не считается. Однако у него ситуация другая – он родился уже в Финляндии. С Россией его связывает гораздо меньше. Я и живу в двух странах, постоянно общаюсь с русскими друзьями. А он гораздо больше финн.

– Вы проработали два сезона под руководством отца. Каково это входить на поле, когда брат играет рядом, отец стоит на бровке? Как на семейном ужине!

– Так получилось, что и с отцом успел поиграть, и с Романом, и вот теперь с Сергеем. Да, это не самая обычная ситуация. Хотя привык. Первые пару встреч чувствовал себя неловко. А потом все это забывается.

– В сборной России на Евро-2016 выступало два натурализованных легионера. Один, вратарь Гильерме, который прожил в России достаточно, чтобы получить гражданство, другой – Нойштедтер, лишь родился на территории СССР, но является русским. Вы ведь в похожей со вторым ситуации…

– Тяжелый вопрос, который поднимался. Было много мнений. Но считаю, что если футболист своим уровнем игры превосходит наших футболистов, то может помочь нашей сборной. У нас не сборная Бразилии или Аргентины. Если есть игроки, способные нам помочь и абсолютно законно имеют право стать гражданами страны, то почему нужно от них отказываться? Но если они не превосходят других игроков, трудно сказать, зачем все это делается.

– В прошлом году лучшим бомбардиром чемпионата Финляндии стал игрок, родившийся в Ленинграде – Александр Кокко. На сегодняшний день он – финский футболист?

– Выбирает ли он между командами России или Финляндии? Если бы шанс был, думаю, он с радостью бы побежал играть за Россию. Но уровень финского чемпионата очень низкий и его можно сравнить с ФНЛ. И то, не все команды достойны такого сравнения. И Саша, хоть и неплохой игрок, но вряд ли смог бы помочь сборной.

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Карьера близится к концу

– Вы успели поиграть не только в России, но и во многих европейский странах – и в Италии, и во Франции, и в Шотландии… Европейцу легче освоиться за рубежом, чем обычному русскому парню?

– Да, я был гражданином Евросоюза. Могу признаться, что мне было проще. Я могу свободно перемещаться по странам. По Франции, по Шотландии.

– Скоро не так просто будет ездить в Шотландию…

– Ну с этим да, проблемы (улыбается). Но все равно адаптироваться мне легче, чем русским парням с нашим менталитетом. Другая жизнь в России. Если там вырос, очень тяжело взять и уехать куда-то, где нужно обучаться всему заново. Все новое – язык, менталитет, культура. Все другое. Мне же было проще – я вырос в европейской стране, знаю, как нужно себя вести в общении. Знаю шесть языков. Так что не стоит сравнивать меня с ребятами, которые выросли и научились играть в России. Я же там вырос, мне привычнее. Например, когда играл в «Лечче», мне было поставлено условие – учить итальянский, тогда буду чаще выходить на поле. Переводчиков там не было. И это стало отличной мотивацией, хоть и достаточно сложной.

– На сегодняшний день ваша карьера подходит к концу?

– Да, можно сказать и так. Есть сейчас другие дела, которыми приходится заниматься, хочу больше находиться с семьей, у меня два ребенка. Но вокруг футбола, в любом случае, буду продолжать вертеться. У меня и отец – тренер, и братья – игроки, сын пошел по нашим стопам.

– Станете агентом?

– Думаю, займусь агентской деятельностью. Я побывал в разных странах, наработал связи. Да и знаю много языков, это все пошло бы на пользу.

– Слежу за вашими постами в Facebook, заметил какой вы политической позиции придерживаетесь. Как к вам относятся ваши европейские друзья, зная, что вы поддерживаете нашу страну и нашего президента.

– Я живу в Финляндии и читаю новости из разных источников – BBC, например, и российские СМИ. Все это складываю и понимаю, какая ситуация складывается в мире. Я регулярно среди своих друзей высказываю свое мнение. А они винят нас, Путина во всех бедах. Не очень понятно, для чего все это нагнетание в Финляндии по поводу российского вторжения. Хотя народ со временем стал адекватнее это воспринимать и уже не верит во враждебно настроенную Россию. Только правительство.

– Возвращаясь к футбольной теме, вы карьеру завершаете. А ваш брат Роман, лидер ЦСКА, не собирается ли отправиться по вашим стопам и поиграть где-то во Франции или Италии?

– Мы с Ромой общаемся каждый день, но таких разговоров у нас не было. Ему все нравится в Москве и в ЦСКА. Сам не желает куда-то уходить. Конечно, есть мечты попасть в Англию, поиграть на более высоком уровне, при всем уважении к российскому чемпионату. Тем более возраст уже не маленький. Но предложений таких не рассматривает.

Фото: globallookpress.com, gettyimages.com, rfs.ru