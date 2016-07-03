Сигторссон: «Надеюсь сыграть с Португалией в финале»

Нападающий сборной Исландии Колбейнн Сигторссон прокомментировал высказывание нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду после матча между этими командами на групповой стадии Евро-2016 (1:1).

Напомним, тогда игрок «Реала» заявил, что исландцы радуются ничьей так, будто уже завоевали звание чемпионов Европы, а это соответствует их недалекому мышлению.

«Мы посмеялись, услышав это. Мы отлично понимаем свои достоинства и недостатки, и знаем, на что способны. Думаю, Роналду о своих способностях тоже в курсе. Надеюсь, нам удастся еще раз сыграть с Португалией уже в финале. Пусть увидят, что мы способны на многое. В отличии от них, мы хотя бы выиграли на турнире по крайней мере один матч», – приводит слова Сигторссона AFP.

Напомним, Португалия не выиграла ни одного матча на турнире в основное время. В четвертьфинале подопечные Фернанду Сантуша одолели сборную Польши (1:1, 5:3 – по пенальти). Исландцы свой поединок 1/4 финала проведут сегодня против Франции.