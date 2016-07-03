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    Хуммельс пропустит полуфинал Евро-2016, участие Хедиры и Гомеса под вопросом

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал о состоянии здоровья хавбека Сами Хедиры и нападающего Марио Гомеса, получивших повреждения во время поединка 1/4 финала Евро-2016 против Италии (1:1; 6:5 – по пенальти).

    «Конечно же, было тяжело потерять Хедиру в самом дебюте встречи. Он повредил ахилл. На данный момент нет ясности, сможет ли он восстановиться к четвергу. У Марио Гомеса возникли проблемы с мышцами, и его участие в полуфинале пока тоже находится под вопросом», – сказал Лев.

    Напомним, Хедира был заменен на 15-й минуте вчерашнего поединка, а Гомес покинул поле на 72-й. Отметим также, что из-за перебора желтых карточек в полуфинале чемпионата Европы однозначно не примет участие защитник бундестима Матс Хуммельс.

    Источник: Р-Спорт

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    03.07.2016 06:34
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +140

      VReDNiY 3 июля 2016, 08:20

      Без Матса тяжеловато будит. Хедира и Гомес вполне заменимы. Здоровья Сами и Марио.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 3 июля 2016, 06:46

      Кого это волнует

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +97

      Кудайберген > Zubo 3 июля 2016, 07:53

      Смотрю прям пукан у тебя рвет

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +140

      VReDNiY > Zubo 3 июля 2016, 08:18

      Если тебя не волнует. То чего зависаеш на ветках сборной Германии? Похоже волнуешься значит.

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