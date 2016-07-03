Хуммельс пропустит полуфинал Евро-2016, участие Хедиры и Гомеса под вопросом

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал о состоянии здоровья хавбека Сами Хедиры и нападающего Марио Гомеса, получивших повреждения во время поединка 1/4 финала Евро-2016 против Италии (1:1; 6:5 – по пенальти).

«Конечно же, было тяжело потерять Хедиру в самом дебюте встречи. Он повредил ахилл. На данный момент нет ясности, сможет ли он восстановиться к четвергу. У Марио Гомеса возникли проблемы с мышцами, и его участие в полуфинале пока тоже находится под вопросом», – сказал Лев.

Напомним, Хедира был заменен на 15-й минуте вчерашнего поединка, а Гомес покинул поле на 72-й. Отметим также, что из-за перебора желтых карточек в полуфинале чемпионата Европы однозначно не примет участие защитник бундестима Матс Хуммельс.