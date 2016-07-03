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  • Лев: «Не могу себе представить, чтобы Италия забила нам с игры»

Лев: «Не могу себе представить, чтобы Италия забила нам с игры»

3 июля 2016, 01:55
6

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился впечатлениям после победы в матче 1/4 финала Евро-2016 против команды Италия (1:1; 6:5 в серии пенальти).

«Это была драма – до самого последнего удара. Что-то подобное я пережил в матче ЧМ-2006 против Аргентины. Обе команды сыграли на очень высоком тактическом уровне, но преимущество осталось за нами.

У Италии – сильный центр поля, но мы нейтрализовали их. Немного не повезло пропустить с пенальти. Не могу себе представить, чтобы Италия забила нам с игры.

Мы обсуждали возможность игры в три защитника. Было действительно необходимо немного изменить команду, ведь Италия отличается от Словакии. Они играют с двумя нападающими и двумя вингерами, которые располагаются высоко. Их игра предсказуема, но они делают свою работу хорошо. Впервые о том, чтобы сыграть против них именно так, я подумал после их матча с Испанией», – сказал Лев.

Источник: УЕФА
Чемпионат Европы Германия Италия Лев Йоахим
Комментарии (6)
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mutabor0992
1467509124
Драматургия...Тыжитесь,пыжитесь...А забить с игры БУЙ!Немцы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ехай на Фуй!Навсегда!
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Zubo
1467517632
Мерзкая крыса
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JUVENTINO-666
1467525646
Во время пенальти ведь почти обкакался
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Protosser
1467622058
Пфф. А вы-то? С ВАШИМ составом? Против Италии, у которой кроме Буффона - ни одной ЗВЕЗДЫ нет. Один гол забили с рикошетом..
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