Лев: «Не могу себе представить, чтобы Италия забила нам с игры»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился впечатлениям после победы в матче 1/4 финала Евро-2016 против команды Италия (1:1; 6:5 в серии пенальти).

«Это была драма – до самого последнего удара. Что-то подобное я пережил в матче ЧМ-2006 против Аргентины. Обе команды сыграли на очень высоком тактическом уровне, но преимущество осталось за нами.

У Италии – сильный центр поля, но мы нейтрализовали их. Немного не повезло пропустить с пенальти. Не могу себе представить, чтобы Италия забила нам с игры.

Мы обсуждали возможность игры в три защитника. Было действительно необходимо немного изменить команду, ведь Италия отличается от Словакии. Они играют с двумя нападающими и двумя вингерами, которые располагаются высоко. Их игра предсказуема, но они делают свою работу хорошо. Впервые о том, чтобы сыграть против них именно так, я подумал после их матча с Испанией», – сказал Лев.