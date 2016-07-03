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Конте: «Это не прощание, это – до свидания»

3 июля 2016, 01:21
5

Главный тренер сборной Италии Антонио Конте прокомментировал исход матча 1/4 финала Евро-2016 против команды Германии (1:1; 5:6 в серии пенальти).

«Парни сделали все, что можно было, в матче против очень сильной команды. Проиграть Германии по пенальти не стыдно, ведь мы иногда были впереди. Я горжусь тем, что сделали эти парни.

Я сожалею только о результате серии пенальти, но не о наших усилиях и той любви, которую игроки показали, выступая в футболках сборной.

Я не хочу давать оценки – оставлю это другим. Меня интересует тот опыт, который я получил вместе с этими парнями, сделав Италию уважаемой и внушив всем страх перед нашей командой.

Это не прощание, это – до свидания», – сказал Конте.

Источник: Football Italia
Чемпионат Европы Германия Италия Конте Антонио
Комментарии (5)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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KingRey21
1467499386
Удачи вам,Мистер Конте!!!
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Ronaldinho R10
1467500061
Спасибо от души ему за эту Италию!
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MrVanes-Zenit
1467501214
Конте всё равно великолепен Просто браво!
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mutabor0992
1467509644
Спасибо Дон Антонио!Но Немчура это что то...Нервов нет вааще!
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Zubo
1467518052
Да , пусть это будет колоколом , тревожный набат, немецкое стадо отбилось от рук
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