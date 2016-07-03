Конте: «Это не прощание, это – до свидания»

Главный тренер сборной Италии Антонио Конте прокомментировал исход матча 1/4 финала Евро-2016 против команды Германии (1:1; 5:6 в серии пенальти).

«Парни сделали все, что можно было, в матче против очень сильной команды. Проиграть Германии по пенальти не стыдно, ведь мы иногда были впереди. Я горжусь тем, что сделали эти парни.

Я сожалею только о результате серии пенальти, но не о наших усилиях и той любви, которую игроки показали, выступая в футболках сборной.

Я не хочу давать оценки – оставлю это другим. Меня интересует тот опыт, который я получил вместе с этими парнями, сделав Италию уважаемой и внушив всем страх перед нашей командой.

Это не прощание, это – до свидания», – сказал Конте.